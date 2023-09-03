Стиглі кавуни та соковита морква. Як фермери зуміли пережити випробування великою водою

Цьогорічний урожай, без перебільшення, має героїчний присмак. Це стосується і Півночі, по якій постійно б’ють росіяни, і Півдня, який дещо звик до обстрілів та мін, і цьогоріч мав випробування великою водою.

Фермери на Миколаївщині примудрилися зібрати врожай кавунів, а на Херсонщині — вижити й не опустити рук, хоча це було непросто.

Фермер Олександр Литвиненко перераховує збитки від великої повені. І якщо щодо будки й туалету можна жартувати, то занапащений горіховий сад, увесь урожай айви, картоплі та буряків — це геть не смішно. Лише через втрату саду його збитки склали 40 тисяч гривень. Торік заробити не дали загарбники.

Зараз також дивляться

Щойно вода відійшла, землю продискував — перемолов спеціальним агрегатом. Нині, під звуки вибухів, обробляє молоду картоплю та сподівається на якийсь урожай соняшнику. Хоча без регулярного поливу фахівці прогнозують великі проблеми з урожаєм у цьому регіоні. А ще й екологічні проблеми.

Найбільше від повені постраждала окупована частина Херсонщини. Без води лишився Крим. Та наслідки відчує весь Південь.

На Миколаївщину ж вода потрапила не з Каховського водосховища.

Далеко, але ж суміжні посудини. Ми усі це пам’ятаємо. Рівень води, що у Миколаєві, що у Дніпро-Бузькому лимані — однаковий. Це все секунди, і вона підіймається тут, — розповідає фермер Євген Ващенко.

На сусідському полі пшениці цьогоріч нема, і нині люди помпою відкачують воду, аби хоч щось виросло наступного року. Та свій урожай Євген урятував. Удень і вночі після великої повені він нагортав земляний вал.

Нині пригощає нас солодкими кавунами та хвалиться соковитою морквою. Щоправда, каже, цьогоріч собівартість урожаю стрибнула разів у 10. Та й остаточних збитків ніхто не рахував.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як збирають неймовірний врожай кавунів на Закарпатті.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.