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Стиглі кавуни та соковита морква. Як фермери зуміли пережити випробування великою водою

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 03 Вересня 2023, 07:00

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