Збір урожаю під обстрілами: чи вдасться українським аграріям цьогоріч вдало продати збіжжя

Майже місяць як Росія заблокувала зернову угоду та рух кораблів з українським продовольством Чорним морем. Нещодавно з порту Одеси вийшов перший за цей час корабель — це не поновлення морського експорту, а лише евакуація суден, які простоювали в нас від початку вторгнення.

Другі жнива в умовах війни. Українські аграрії зібрали вже 23 млн тонн зерна — це десь третина прогнозованого врожаю. Найшвидше з ранніми зерновими впорався Південь — Одещина та Миколаївщина.

На Сході першу пшеницю теж уже намолотили. Донецькі хлібороби відважні — працюють на мінних полях, поруч часто прилітає, вибухає, тож збирати треба швидко.

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На полях Вінниччини ще гудуть комбайни. Василь — місцевий фермер — збір майже завершує. Вродило цей рік не дуже. Через заблокований Росією експорт останні два роки дуже збиткові. Коли сіяв навесні — зекономив на добривах, бо були дуже дорогі.

І це замкнене коло: за фуражну пшеницю вторгує менше, торішні збитки не покриє, і знову на добрива на наступну посівну не вистачатиме грошей, врожай наступного літа може бути ще гірший.

Досі невідомо, як Україна експортуватиме зерно цієї осені: чи розблокує Росія Чорне море, і коли знову запрацюють зернові коридори. Фермер каже, нині елеватори приймають збіжжя на експорт — його вивозять через річкові порти, залізницею, зерновозами через кордон. Але питання ціни — цю фуражну купують вдвічі дешевше, ніж два роки тому, нижче собівартості.

Аби розв’язати питання з експортом, є місяць. З вересня в Україні почнуть збирати ярі та олійні — врожай не буде де зберігати, його знову лишатимуть на полях, як торік кукурудзу. А наступної посівної скорочуватимуть площі, бо без налагодженого експорту і заробітків сіяти не буде за що.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Україна налагоджуватиме експорт.

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