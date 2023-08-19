Сбор урожая под обстрелами: удастся ли украинским аграриям удачно продать зерно

Почти месяц как Россия заблокировала зерновое соглашение и движение кораблей с украинским продовольствием по Черному морю. Недавно из порта Одессы вышел первый за это время корабль — это не возобновление морского экспорта, а только эвакуация судов, простаивавших у нас с начала вторжения.

Вторая жатва в условиях войны. Украинские аграрии собрали уже 23 миллиона тонн зерна — это примерно треть прогнозируемого урожая. Быстрее всего с ранними зерновыми справился Юг — Одесская и Николаевская области.

На Востоке первую пшеницу тоже уже намолотили. Донецкие земледельцы отважные — работают на минных полях, рядом часто прилетает, взрывается, поэтому собирать надо быстро.

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На полях Винницкой области еще гудят комбайны. Василий — местный фермер — сбор почти завершает. Уродило в этом году не очень. Из-за заблокированного Россией экспорта последние два года очень убыточные. Когда сеял весной — сэкономил на удобрениях, потому что были очень дорогие.

И это замкнутый круг: за фуражную пшеницу сторгует меньше, прошлогодний ущерб не покроет, и снова на удобрения на следующую посевную не хватит денег, урожай следующим летом может быть еще хуже.

До сих пор неизвестно, как Украина будет экспортировать зерно этой осенью: разблокирует ли Россия Черное море и когда снова заработают зерновые коридоры.

Фермер говорит, что сейчас элеваторы принимают зерно на экспорт — его вывозят через речные порты, железной дорогой, зерновозами через границу. Но вопрос цены — эту фуражную покупают вдвое дешевле, чем два года назад, ниже себестоимости.

Чтобы решить вопрос с экспортом, есть месяц. С сентября в Украине начнут собирать яровые и масличные — урожай негде будет хранить, его снова будут оставлять на полях, как в прошлом году кукурузу. А следующей посевной будут сокращать площади, потому что без отлаженного экспорта и заработков, сеять нет за что.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как Украина будет налаживать экспорт.

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