Яка система зберігання краще – рукави для зерна чи елеватор

У багатьох господарствах України завершується збирання зернових, і аграріям необхідно вирішити, як організувати їхнє тривале зберігання. Можна домовитись із найближчим елеватором, який надає послуги зберігання, а можна купити рукави для зерна та завантажити врожай у них. Альтернативна технологія зберігання з кожним роком завойовує більше прихильників.
Десятиліттями зерно зберігали у стаціонарних зерносховищах – елеваторах, точніше, у системі силосів – металевих чи залізобетонних банок циліндричної форми, чи квадратного перерізу. Елеватор – це не тільки зерносховище, це цілий комплекс споруд та обладнання для приймання, доведення до кондиційного стану, зберігання з контролем якості та подальшого відвантаження зерна.
Існують елеватори різного масштабу та призначення, з повною та скороченою комплектацією. Це високотехнологічні комплекси, які забезпечують тривале зберігання зерна та підтримання його якості відповідно до найсуворіших нормативів. Але традиційна технологія має суттєвий недолік – висока вартість зберігання:
Усе це позначається на вартості зберігання, до того ж господарствам, які користуються послугами елеваторів, доводиться витрачатися ще й транспортування зерна. Ще один мінус: силоси елеватора – це не банківський осередок, вміст якого може забрати лише орендар. Зерно від різних постачальників може змішуватися в процесі завантаження та відвантаження, і якість зерна, яке забирає клієнт елеватора, може суттєво відрізнятися від якості того, що він здав на зберігання.
Рукави, по суті, є дуже довгими багатошаровими поліетиленовими мішками, досить міцними, повністю герметичними. Звичайно, вони не можуть замінити весь елеваторний комплекс, таке рішення має деякі мінуси:
Але й плюсів у технології чимало:
Випускаються рукави як для сухого зерна, але й соковитих, консервованих кормів – силосу, сінажу. А ще існують спеціальні ковші для їх завантаження, сітки для захисту від птахів, системи тяжіння.
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