Яка система зберігання краще – рукави для зерна чи елеватор

У багатьох господарствах України завершується збирання зернових, і аграріям необхідно вирішити, як організувати їхнє тривале зберігання. Можна домовитись із найближчим елеватором, який надає послуги зберігання, а можна купити рукави для зерна та завантажити врожай у них. Альтернативна технологія зберігання з кожним роком завойовує більше прихильників.

Традиційна система зберігання зерна

Десятиліттями зерно зберігали у стаціонарних зерносховищах – елеваторах, точніше, у системі силосів – металевих чи залізобетонних банок циліндричної форми, чи квадратного перерізу. Елеватор – це не тільки зерносховище, це цілий комплекс споруд та обладнання для приймання, доведення до кондиційного стану, зберігання з контролем якості та подальшого відвантаження зерна.

Існують елеватори різного масштабу та призначення, з повною та скороченою комплектацією. Це високотехнологічні комплекси, які забезпечують тривале зберігання зерна та підтримання його якості відповідно до найсуворіших нормативів. Але традиційна технологія має суттєвий недолік – висока вартість зберігання:

Зараз також дивляться

для створення елеватора необхідно сплатити послуги проектувальників та будівельників – витрати на будівництво становлять близько 200$ на кожну тонну зерна;

ще близько 100 $ на тонну йде на закупівлю дорогого обладнання;

на цьому витрати не закінчуються, адже комплекс потребує регулярного технічного обслуговування;

до роботи устаткування потрібні джерела енергії (переважно газ чи рідке паливо). У нових та модернізованих елеваторах використовується більш економічне, енергоефективне обладнання, проте це досить суттєва стаття витрат.

Усе це позначається на вартості зберігання, до того ж господарствам, які користуються послугами елеваторів, доводиться витрачатися ще й транспортування зерна. Ще один мінус: силоси елеватора – це не банківський осередок, вміст якого може забрати лише орендар. Зерно від різних постачальників може змішуватися в процесі завантаження та відвантаження, і якість зерна, яке забирає клієнт елеватора, може суттєво відрізнятися від якості того, що він здав на зберігання.

Альтернативна система зберігання зерна – рукава

Рукави, по суті, є дуже довгими багатошаровими поліетиленовими мішками, досить міцними, повністю герметичними. Звичайно, вони не можуть замінити весь елеваторний комплекс, таке рішення має деякі мінуси:

товарне зерно перед закладкою в рукави вимагає очищення та сушіння, для цього необхідне додаткове обладнання;

слід подбати про захист від птахів та гризунів, які можуть зашкодити рукаву;

зерно після закладання в рукав неможливо вентилювати, тому термін його зберігання не перевищує року, а у разі високої, некондиційної вологості скорочується;

стаціонарні сховища служать роками, елеватори — десятиліттями, а мобільні зерносховища (рукави) одноразові, при розвантаженні вмісту вони розрізаються.

Але й плюсів у технології чимало:

витрати на порядок нижчі, ніж при зберіганні в елеваторі;

рукави можна укладати прямо на землю у полі, не потрібні додаткові площі, криті приміщення;

власники зерна не залежать від стороннього елеватора, не доводиться переривати процес заготівлі через відсутність вільних силосів;

власники зерна не залежать від стороннього елеватора, не доводиться переривати процес заготівлі через відсутність вільних силосів; скорочуються витрати часу та транспортні витрати – не доводиться везти зерно на елеватор, чекати у черзі;

можна організувати роздільну закладку зерна різних сортів, рівня вологості — власник точно знає, де і яке зерно зберігається;

можна організувати роздільну закладку зерна різних сортів, рівня вологості — власник точно знає, де і яке зерно зберігається; за рахунок герметичності рукава через деякий час після закладки зерна молочно-воскової, воскової стиглості, високої вологості процеси клітинного дихання припиняються, виділяється вуглекислий газ та відбувається консервація. Для заготівлі фуражного зерна це ідеальне рішення.

Випускаються рукави як для сухого зерна, але й соковитих, консервованих кормів – силосу, сінажу. А ще існують спеціальні ковші для їх завантаження, сітки для захисту від птахів, системи тяжіння.

До речі, раніше ми розповідали про перший трактор на дистанційному керуванні. Українські аграрії та винахідники можуть все.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.