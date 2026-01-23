Ведущие Нацотбора Евровидения-2026: кто будет со зрителями во время шоу

Сегодня были объявлены ведущие на Нацотбор Евровидения-2026 — читай в материале, кто будет со зрителями в течение всего времени шоу.

Ведущие Нацотбора Евровидения-2026

Как отмечалось в Telegram-канале Евровидение Украина, ведущими Нацотбора на Евровидение-2026 стали трое.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, официальный голос Песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко, а также Анна Тульева, которая станет не только ведущей зоны еврофанов, а также будет вести передшоу, будут ведущими в течение Нацотбора Евровидения-2026.

Кроме того, напомним, что финал состоится 7 февраля, так что времени осталось не слишком много для того, чтобы прослушать песни всех финалистов и выбрать того, за кого ты будешь голосовать.

Фото: Facebook.

Раньше мы писали, в каком полуфинале выступает Украина на Евровидении-2026 – читай в материале, в какой день будет выступление.

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