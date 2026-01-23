Ведучі Нацвідбору Євробачення-2026: хто буде з глядачами протягом шоу

Сьогодні було оголошено ведучих на Нацвідбір Євробачення-2026 — читай в матеріалі, хто буде з глядачами протягом всього часу шоу.

Ведучі Нацвідбору Євробачення-2026

Як зазначалось у Telegram-каналі Євробачення Україна, ведучими Нацвідбору на Євробачення-2026 стали троє.

Українська телеведуча Леся Нікітюк, офіційний голос Пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко, а також Анна Тульєва, яка стане не лише ведучою зони єврофанів, а також вестиме передшоу, будуть ведучими протягом Нацвідбору Євробачення-2026.

Крім того, нагадаємо, що фінал відбудеться 7 лютого, тож часу лишилось не надто багато для того, аби прослухати пісні всіх фіналістів та обрати того, за кого ти будеш голосувати.

