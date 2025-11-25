Календарь магнитных бурь в декабре 2025: ждать ли сильных колебаний

Space Weather Prediction Center Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовал 27-дневный прогноз солнечной активности и геомагнитных индексов, охватывающий декабрь 2025 года.

В декабре ожидается повышенная солнечная активность из-за цикла солнечной активности 25-го поколения, с несколькими событиями от слабых до умеренных бурь. Такие явления могут влиять на здоровье людей (головные боли, бессонницу), спутниковые системы, электросети и навигацию. Читай в материале календарь магнитных бурь в декабре 2025 года и будут ли сильные магнитные колебания.

Календарь магнитных бурь в декабре 2025 года

Прогноз NOAA указывает на среднюю солнечную активность с пиками в начале и середине месяца. Магнитные бури классифицируются по шкале G (от G1 — слабая до G5 — экстремальная) на основе индекса Kp.

3-4 декабря: Слабая буря (G1), Kp=5. Ожидается умеренная солнечная активность; возможны перебои в GPS и кратковременные перебои в электросетях.

5 декабря: Слабая буря (G1), Kp=4. Рекомендуется избегать длительных полетов на северных широтах из-за возможных помех в радиосвязи.

6-7 декабря: Слабая буря (G1), Kp=3. Может привести к незначительным колебаниям в спутниковых данных.

12-14 декабря: Слабая буря (G1), Kp=5. Существует небольшой риск авиации и метеорологических систем.

В общем, декабрь 2025 года будет относительно спокойным по сравнению с летними месяцами. Во все остальные дни магнитные колебания будут минимальными и никак не будут угрожать ни технике, ни метеозависимым людям.

Самые сильные магнитные бури 2025 года

2025 год вошел в фазу максимума 25-го солнечного цикла, что привело к нескольким мощным магнитным бурям. По данным NOAA и European Space Agency (ESA), сильнейшие бури рока оказали значительное влияние на технологии и здоровье. Вот топ-3 самых интенсивных из всех (по шкале G и индексу Kp):

Январь 2025 (15-16 января, G4 — серьезная буря, Kp=8): Одно из самых мощных событий года, вызванное мощным корональным выбросом массы (CME) из солнечного пятна AR3664. Были массовые перебои в спутниковом интернете (Starlink), временные сбои в электросетях Европы и Северной Америки, видимые полярные сияния вплоть до экватора.

Март 2025 (7-8 марта, G3 — сильная буря, Kp=7): Связана с солнечной вспышкой класса X2.5. Эта буря повлияла на GPS-навигацию, вызвав ошибки в авиации над Атлантикой.

Июль 2025 (22 июля, G3 — сильная буря, Kp=7): Буря привела к временному отключению радиотелескопов и проблемам с солнечными панелями на Международной космической станции (МКС).

Магнитные бури представляют риск для метеозависимых людей — им рекомендуется в такие дни избегать стресса, пить больше воды и консультироваться с врачами.

