Календар магнітних бур у грудні 2025: чи чекати сильних коливань

Space Weather Prediction Center Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США опублікував 27-денний прогноз сонячної активності та геомагнітних індексів, який охоплює грудень 2025 року.

У грудні очікується підвищена сонячна активність через цикл сонячної активності 25-го покоління, з кількома подіями від слабких до помірних бур. Такі явища можуть впливати на здоров’я людей (головні болі, безсоння), супутникові системи, електромережі та навігацію. Читай у матеріалі календар магнітних бур у грудні 2025 року та чи будуть сильні магнітні коливання.

Календар магнітних бур у грудні 2025

Прогноз NOAA вказує на середню сонячну активність з піками на початку та в середині місяця. Магнітні бурі класифікуються за шкалою G (від G1 — слабка до G5 — екстремальна) на основі індексу Kp.

3-4 грудня: Слабка буря (G1), Kp=5. Очікується помірна сонячна активність; можливі перебої в GPS та короткочасні перебої в електромережах.

5 грудня: Слабка буря (G1), Kp=4. Рекомендується уникати тривалих польотів на північних широтах через можливі перешкоди в радіозв’язку.

6-7 грудня: Слабка буря (G1), Kp=3. Може спричинити незначні коливання в супутникових даних.

12-14 грудня: Слабка буря (G1), Kp=5. Існує невеликий ризик для авіації та метеорологічних систем.

Загалом, грудень 2025 буде відносно спокійним порівняно з літніми місяцями. В усі інші дні магнітні коливання будуть мінімальними і ніяк не загрожуватимуть ні техніці, ні метеозалежним людям.

Найсильніші магнітні бурі 2025 року

2025 рік увійшов у фазу максимуму 25-го сонячного циклу, що призвело до кількох потужних магнітних бур. За даними NOAA та European Space Agency (ESA), найсильніші бурі року мали значний вплив на технології та здоров’я. Ось топ-3 найінтенсивніших з усіх (за шкалою G та індексом Kp):

Січень 2025 (15-16 січня, G4 — серйозна буря, Kp=8): Одна з найпотужніших подій року, спричинена потужним корональним викидом маси (CME) з сонячної плями AR3664. Були масові перебої в супутниковому інтернеті (Starlink), тимчасові збої в електромережах Європи та Північної Америки, видимі полярні сяйва аж до екватора.

Березень 2025 (7-8 березня, G3 — сильна буря, Kp=7): Пов’язана з сонячним спалахом класу X2.5. Ця буря вплинула на GPS-навігацію, спричинивши помилки в авіації над Атлантикою.

Липень 2025 (22 липня, G3 — сильна буря, Kp=7): Буря призвела до тимчасового відключення радіотелескопів та проблем з сонячними панелями на Міжнародній космічній станції (МКС).

Магнітні бурі становлять ризик для метеозалежних людей — їм рекомендується в такі дні уникати стресу, пити більше води та консультуватися з лікарями.

