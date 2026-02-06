Календарь рыбака на февраль 2026: благоприятные и неблагоприятные дни для рыбалки

Февраль 2026 считается одним из самых сложных периодов для рыбалки, поскольку в это время наступает так называемое глухозимя.Читай в материале календарь рыбака на февраль 2026 года и смотри дни, в которые будет лучше рыбачить.

Календарь рыбака на февраль 2026 года: в какие дни можно идти ловить рыбу

Из-за толстого слоя льда и нехватки кислорода в воде активность жителей водоемов значительно падает, однако опытные рыбаки знают, что при соблюдении лунного календаря и учете погодных факторов даже в этот суровый месяц можно рассчитывать на солидный улов.

Согласно лунному календарю на февраль 2026 года, лучшими днями для похода на водоем определено 5, 6, 20-24 февраля. В эти даты рыба будет проявлять наибольшую активность и охотно будет реагировать на приманки. Неплохие результаты можно получить также 7, 8, 9, 19, 25, 26 и 27 февраля.

Вместо этого стоит воздержаться от рыбалки в периоды полной и новой Луны, а также в дни резких скачков атмосферного давления. Наименее благоприятными днями месяца станут 14, 15, 16, 17 и 18 февраля, когда шансы на успех будут практически нулевые из-за пассивности рыбы. Также есть плохие дни для рыбалки, а именно 4, 10, 11, 12, 13, 28 февраля — в эти даты шансы поймать рыбу есть, однако они незначительны.

Календарь рыбака на февраль 2026 в Украине: какие виды рыб можно ловить

Что касается конкретных видов рыб, то во второй половине февраля активизируется щука, которая начинает подготовку к нересту и выходит на мелководье в поисках свежего кислорода. Для ее отлова самыми эффективными остаются жерлицы с черенком.

Окунь в феврале держится преимущественно у коряжников и на бровках, однако требует очень деликатной игры мормышки и мелких порций прикормки с мотыля. Судак остается активным преимущественно в сумерках и ночью на больших глубинах.

Белая рыба, например плотва или лещ, лучше клюет во время длительных оттепелей, когда талая вода попадает под лед, обогащая его кислородом.

