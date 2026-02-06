Календар рибалки на лютий 2026: сприятливі та несприятливі дні для риболовлі

Лютий 2026 року вварижається одним із найскладніших періодів для риболовлі, оскільки в цей час настає так зване глухозим’я. Читай в матеріалі календар рибалки на лютий 2026 року та дивись дні, в які буде найкраще рибачити.

Календар рибалки на лютий 2026: в які дні можна іти ловити рибу

Через товстий шар льоду та брак кисню у воді активність мешканців водойм значно падає, проте досвідчені рибалки знають, що за умови дотримання місячного календаря та врахування погодних факторів навіть у цей суворий місяць можна розраховувати на солідний улов.

Як зазначає календар рибалки на лютий 2026 року, найкращими днями для походу на водойму визначено 5, 6, 20-24 лютого. У ці дати риба виявлятиме найбільшу активність і охоче реагуватиме на приманки. Непогані результати можна отримати також 7, 8, 9, 19, 25, 26 та 27 лютого.

Натомість варто утриматися від риболовлі в періоди повного та нового Місяця, а також у дні різких стрибків атмосферного тиску. Найменш сприятливими днями місяця стануть 14, 15, 16, 17 та 18 лютого, коли шанси на успіх будуть практично нульовими через пасивність риби. Також є погані дні для риболовлі, а саме 4, 10, 11, 12, 13, 28 лютого — у ці дати шанси піймати рибу є, однак вони незначні.

Календар рибалки на лютий 2026 в Україні: які види риб можна ловити

Що стосується конкретних видів риб, то в другій половині лютого активізується щука, яка починає підготовку до нересту і виходить на мілководдя в пошуках свіжого кисню. Для її вилову найефективнішими залишаються жерлиці з живцем.

Окунь у лютому тримається переважно біля коряжників та на бровках, проте потребує дуже делікатної гри блешні та дрібних порцій підгодовування з мотиля. Судак залишається активним переважно в сутінках та вночі на значних глибинах.

Біла риба, як-от плітка чи лящ, найкраще клює під час тривалих відлиг, коли тала вода потрапляє під лід, збагачуючи його киснем.

