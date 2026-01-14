Місячний календар вдалих днів на лютий 2026: спіймай ритм і живи без зайвого спротиву

Планувати справи за Місячним календарем — це як ловити хвилю: робиш важливе, коли енергія підіймається, відпочиваєш, коли Місяць просить тиші. Так вчиняти мудріше й легше, адже життя тоді тече без зайвого спротиву.

Читай Місячний календар вдалих днів на лютий 2026 і лови свою хвилю енергії та удачі.

Календар вдалих днів на лютий 2026: фази Місяця

Фінансові витрати та великі покупки краще планувати під Місяць, що зростає.

Оздоровлення і детокс — справа спадного Місяця: тіло і душа краще очищаються, а нові звички простіше закріплюються.

Ремонти та зміни в домі теж добре робити на спадному Місяці, але дрібні вдосконалення можна починати й на Місяць, що зростає.

А от поїздки, переговори та важливі фінансові угоди найефективніші також на Місяць, що зростає.

Повня більше підходить для аналізу й підбиття підсумків.

Фази Місяця у лютому 2026

Повня – 1, 2, 3 числа

Спадний Місяць – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 числа

Новий Місяць – 16, 17, 18, 19 числа

Місяць, що зростає – 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 числа

Календар вдалих днів на лютий 2026

Повня: 1-3 лютого 2026

Це не час починати щось нове — радше момент зупинитися й уважно подивитися, куди ти вже прийшов(-ла). Добре завершувати справи, робити висновки, говорити те, що давно просилося бути сказаним.

Але варто берегти себе від різких рішень і емоційних вибухів — Повня підсилює все, і навіть дрібниця може здатися драмою.

Спадний Місяць: 4–15 лютого 2026

Це фаза Місяця, яка підходить для звільнення й очищення, коли ніби саме життя саме підказує: досить тягнути зайве. У ці дні добре закривати хвости, наводити лад у просторі, у справах і в думках.

Те, що більше не працює, проситься на вихід. Енергія налаштовує на покій та внутрішній порядок, тому не варто змушувати себе до великих стартів чи важливих фінансових рішень.

Новий Місяць: 16–19 лютого 2026

Це найкращий час для мрій і нових намірів. Не потрібно поспіху чи активних дій — достатньо чесно відповісти собі, чого ти насправді хочеш.

Добре планувати, уявляти, записувати ідеї, але не тиснути на себе результатами. Те, що задумується в цей час, має особливу силу.

Місяць, що зростає: 20–28 лютого 2026

У цей період добре запускати нові проєкти, наважуватися на перші кроки у важливих справах, знайомитися, вчитися, вкладати сили в те, що хочеш розвинути.

Усе, що починається зараз, поступово набирає обертів. Головне — не сумніватися й не повертатися до старого лише зі звички. Місяць зростає, і разом із ним зростає твій енергетичний потенціал.

Найбільш вдалі дні у лютому 2026: 2, 3, 9, 21, 25, 28 числа.

2, 3, 9, 21, 25, 28 числа. Несприятливі дні у лютому 2026: 8, 10, 17, 18, числа.

