Лунный календарь удачных дней на февраль 2026: поймай ритм и живи без лишнего сопротивления

Планировать дела по Лунному календарю — это как ловить волну: делаешь важное, когда энергия поднимается, отдыхаешь, когда природа просит тишины. Так поступать мудрее и легче, ведь жизнь тогда течет без лишнего сопротивления.

Читай Лунный календарь удачных дней на февраль 2026 и лови свою волну энергии и удачи.

Календарь удачных дней на февраль 2026: фазы Луны

Финансовые расходы и крупные покупки лучше планировать на растущую Луну.

Оздоровление и детокс — дело убывающей Луны: тело и душа лучше очищаются, а новые привычки проще закрепляются.

Ремонты и изменения в доме тоже хорошо делать на убывающей, а мелкие улучшения — на растущей Луне.

А вот поездки, переговоры и важные финансовые сделки наиболее эффективны также на растущую Луну.

Полнолуние больше подходит для анализа и подведения итогов.

Фазы Луны в феврале 2026

Полнолуние – 1, 2, 3 числа

Убывающая Луна – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 числа

Новолуние – 16, 17, 18, 19 числа

Растущая Луна – 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 числа

Читать по теме Календарь государственных праздников на февраль 2026 года: важные даты и события Какие важные даты ждут украинцев в феврале 2026 года?

Календарь удачных дней на февраль 2026

Полнолуние: 1-3 февраля 2026

Это не время начинать что-то новое — скорее момент остановиться и внимательно посмотреть, куда ты уже пришел(-а). Хорошо завершать дела, делать выводы, говорить то, что давно просилось быть сказанным.

Но стоит беречь себя от резких решений и эмоциональных взрывов — Полнолуние усиливает все, и даже мелочь может показаться драмой.

Убывающая Луна: 4-15 февраля 2026

Это фаза подходит для освобождения и очищения, когда будто сама жизнь подсказывает: хватит тянуть лишнее. В эти дни хорошо закрывать хвосты, наводить порядок в пространстве, в делах и в мыслях.

То, что больше не работает, просится на выход. Энергия настраивает на покой и внутренний порядок, поэтому не стоит заставлять себя к большим стартам или важным финансовым решениям.

Новолуние: 16-19 февраля 2026

Это лучшее время для мечтаний и новых намерений. Не нужен спешка или активные действия — достаточно честно ответить себе, чего ты на самом деле хочешь.

Хорошо планировать, представлять, записывать идеи, но не давить на себя результатами. То, что задумывается в это время, имеет особую силу.

Растущая Луна: 20-28 февраля 2026

В этот период хорошо запускать новые проекты, решаться на первые шаги в важных делах, знакомиться, учиться, вкладывать силы в то, что хочешь развить.

Все, что начинается сейчас, постепенно набирает обороты. Главное — не сомневаться и не возвращаться к старому только из привычки. Луна растет, и вместе с ней растет твой энергетический потенциал.

Наиболее удачные дни в феврале 2026: 2, 3, 9, 21, 25, 28 числа.

2, 3, 9, 21, 25, 28 числа. Неблагоприятные дни в феврале 2026: 8, 10, 17, 18 числа.

Читай также: церковный календарь 2026 — все важные православные праздники, посты и поминальные субботы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!