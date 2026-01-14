Лунный календарь удачных дней на февраль 2026: поймай ритм и живи без лишнего сопротивления

Планировать дела по Лунному календарю — это как ловить волну: делаешь важное, когда энергия поднимается, отдыхаешь, когда природа просит тишины. Так поступать мудрее и легче, ведь жизнь тогда течет без лишнего сопротивления.
Читай Лунный календарь удачных дней на февраль 2026 и лови свою волну энергии и удачи.
Календарь удачных дней на февраль 2026: фазы Луны
Финансовые расходы и крупные покупки лучше планировать на растущую Луну.
Оздоровление и детокс — дело убывающей Луны: тело и душа лучше очищаются, а новые привычки проще закрепляются.
Ремонты и изменения в доме тоже хорошо делать на убывающей, а мелкие улучшения — на растущей Луне.
А вот поездки, переговоры и важные финансовые сделки наиболее эффективны также на растущую Луну.
Полнолуние больше подходит для анализа и подведения итогов.
Фазы Луны в феврале 2026
- Полнолуние – 1, 2, 3 числа
- Убывающая Луна – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 числа
- Новолуние – 16, 17, 18, 19 числа
- Растущая Луна – 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 числа
Календарь удачных дней на февраль 2026
Полнолуние: 1-3 февраля 2026
Это не время начинать что-то новое — скорее момент остановиться и внимательно посмотреть, куда ты уже пришел(-а). Хорошо завершать дела, делать выводы, говорить то, что давно просилось быть сказанным.
Но стоит беречь себя от резких решений и эмоциональных взрывов — Полнолуние усиливает все, и даже мелочь может показаться драмой.
Убывающая Луна: 4-15 февраля 2026
Это фаза подходит для освобождения и очищения, когда будто сама жизнь подсказывает: хватит тянуть лишнее. В эти дни хорошо закрывать хвосты, наводить порядок в пространстве, в делах и в мыслях.
То, что больше не работает, просится на выход. Энергия настраивает на покой и внутренний порядок, поэтому не стоит заставлять себя к большим стартам или важным финансовым решениям.
Новолуние: 16-19 февраля 2026
Это лучшее время для мечтаний и новых намерений. Не нужен спешка или активные действия — достаточно честно ответить себе, чего ты на самом деле хочешь.
Хорошо планировать, представлять, записывать идеи, но не давить на себя результатами. То, что задумывается в это время, имеет особую силу.
Растущая Луна: 20-28 февраля 2026
В этот период хорошо запускать новые проекты, решаться на первые шаги в важных делах, знакомиться, учиться, вкладывать силы в то, что хочешь развить.
Все, что начинается сейчас, постепенно набирает обороты. Главное — не сомневаться и не возвращаться к старому только из привычки. Луна растет, и вместе с ней растет твой энергетический потенциал.
- Наиболее удачные дни в феврале 2026: 2, 3, 9, 21, 25, 28 числа.
- Неблагоприятные дни в феврале 2026: 8, 10, 17, 18 числа.
Читай также: церковный календарь 2026 — все важные православные праздники, посты и поминальные субботы.
