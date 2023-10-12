Когда цветут чернобривцы и как правильно ухаживать за цветами осенью: основные моменты

Чернобривцы — это очень популярные цветы, которые имеют терпкий аромат и могут использоваться как пряность. В умеренных широтах их сезон — лето, тогда как в тропическом климате чернобривцы могут цвести круглый год. Когда цветут чернобривцы и что нужно знать об уходе за цветами — читай в материале.
Большинство сортов чернобривцев имеют цветы диаметром 5-15см яркого, насыщенного цвета с желтыми, оранжевыми и красно-коричневыми оттенками.
Выращивать их нужно на солнечных участках. Например, группами на клумбе, в цветочных вазах и в контейнерах на балконах. Чернобривцы начинают свое обильное цветение с начала лета и цветут до конца осени.
Примерный срок цветения бархатцев — через два месяца после всходов. То есть примерно цветут они со средины июня. Если ты хорошо ухаживаешь за бархатцами, то они могут украшать собой сад до начала зимы. Чернобривцы не боятся засухи, а вот из-за первых заморозок лепестки бархатцев облетают.
При росте бутоны могут раскрываться постепенно, заменяя один другого.
При росте бутоны могут раскрываться постепенно, заменяя один другого.
При этом цветы, которые увядают, находятся внутри куста, а вот молодые цветы и еще не раскрывшиеся бутоны — подальше от центра. Поэтому бархатцы опрятно выглядят на протяжении всего сезона.
После цветения декоративные бархатцы сразу выдергивают из грунта. Ведь именно эти сорта — однолетние. Но если ты хочешь вырастить бархатцы и в следующем году, собери семена, высуши их и оставь на хранение до конца марта. Не выбрасывай высохшие соцветия, ведь они тебе еще могут пригодиться.
Также цветки можно измельчить и заделать в почву (сами стебли, корни и бутоны растений). За зиму цветы должны перегнить, а заодно не дадут обосноваться вредителям. На месте, где росли бархатцы, в следующем году можно посадить любые овощные культуры.
Взрослые цветы требуют правильного ухода.
А какие еще работы нужно провести в саду, чтобы подготовить его к зиме, читай в материале.
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