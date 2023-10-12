Коли цвітуть чорнобривці і як правильно доглядати за квітами восени: основні моменти

Чорнобривці — це дуже популярні квіти, які мають терпкий аромат і можуть використовуватися як прянощі. У помірних широтах їхній сезон — літо, тоді як у тропічному кліматі чорнобривці можуть цвісти цілий рік. Коли цвітуть чорнобривці й що потрібно знати про догляд за квітами — читай у матеріалі.

Коли цвітуть чорнобривці: особливості росту квітів

Більшість сортів чорнобривців мають квітки діаметром 5-15 см яскравого, насиченого кольору з жовтими, помаранчевими та червоно-коричневими відтінками.

Вирощувати їх слід на сонячних ділянках. Наприклад, групами на клумбі, у квіткових вазах та контейнерах на балконах. Чорнобривці починають своє рясне цвітіння з початку літа і ростуть до кінця осені.

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Коли починають цвісти чорнобривці: точні дати

Орієнтовний термін цвітіння чорнобривців — через два місяці після сходів. Тобто приблизно цвітуть вони з середини червня.

Якщо ти добре доглядаєш за чорнобривцями, то вони можуть прикрашати собою сад до початку зими. Чорнобривці не бояться посухи, а ось через перші заморозки пелюстки чорнобривців облітають.

При зростанні бутони можуть відкриватися поступово, замінюючи один одного.

При цьому квіти, які в’януть, знаходяться всередині куща, а от молоді квіти й бутони, що ще не розкрилися, — якомога далі від центру. Тому чорнобривці мають охайний вигляд протягом усього сезону.

Чорнобривці після цвітіння: що робити в першу чергу

Після цвітіння декоративні чорнобривці відразу висмикують із ґрунту. Адже саме ці сорти однорічні. Але якщо ти хочеш виростити чорнобривці й наступного року, збери насіння, висуши його і залиши на зберігання до кінця березня. Не викидай суцвіття, що висохли, адже вони тобі ще можуть стати в пригоді.

Чорнобривці: догляд після цвітіння

Також квіти можна подрібнити й закласти в ґрунт (самі стебла, коріння та бутони рослин).

За зиму квіти мають перегнити, а заразом не дадуть облаштуватися шкідникам.

На місці, де росли чорнобривці, наступного року можна посадити будь-які овочеві культури.

Чорнобривці: догляд за дорослими рослинами

Дорослі квіти вимагають правильного догляду.

Вибирай сонячне місце для посадки. Якщо саджаєш їх у тіні, то будь готовим (-ою) до того, що цвітіння буде слабким і, можливо, до серпня припиниться зовсім. Поливай чорнобривці щодня. Ці квіти посухостійкі, але при недостатньому поливі страждає їхній зовнішній вигляд. Розпушуй верхній шар ґрунту раз на тиждень. Цей прийом покращує зовнішній вигляд рослини та навіть стимулює цвітіння. Видаляй зів’ялі бутони. Якщо цього не робити, насіння, що дозріває, відтягуватиме життєві сили рослини на себе. Підживлюй квіти.

А які ще роботи треба провести в саду, щоб підготувати його до зимівлі, читай у матеріалі.

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