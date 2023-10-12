Коли цвітуть чорнобривці і як правильно доглядати за квітами восени: основні моменти

Чорнобривці — це дуже популярні квіти, які мають терпкий аромат і можуть використовуватися як прянощі. У помірних широтах їхній сезон — літо, тоді як у тропічному кліматі чорнобривці можуть цвісти цілий рік. Коли цвітуть чорнобривці й що потрібно знати про догляд за квітами — читай у матеріалі.
Більшість сортів чорнобривців мають квітки діаметром 5-15 см яскравого, насиченого кольору з жовтими, помаранчевими та червоно-коричневими відтінками.
Вирощувати їх слід на сонячних ділянках. Наприклад, групами на клумбі, у квіткових вазах та контейнерах на балконах. Чорнобривці починають своє рясне цвітіння з початку літа і ростуть до кінця осені.
Орієнтовний термін цвітіння чорнобривців — через два місяці після сходів. Тобто приблизно цвітуть вони з середини червня.
Якщо ти добре доглядаєш за чорнобривцями, то вони можуть прикрашати собою сад до початку зими. Чорнобривці не бояться посухи, а ось через перші заморозки пелюстки чорнобривців облітають.
При зростанні бутони можуть відкриватися поступово, замінюючи один одного.
При зростанні бутони можуть відкриватися поступово, замінюючи один одного.
При цьому квіти, які в’януть, знаходяться всередині куща, а от молоді квіти й бутони, що ще не розкрилися, — якомога далі від центру. Тому чорнобривці мають охайний вигляд протягом усього сезону.
Після цвітіння декоративні чорнобривці відразу висмикують із ґрунту. Адже саме ці сорти однорічні. Але якщо ти хочеш виростити чорнобривці й наступного року, збери насіння, висуши його і залиши на зберігання до кінця березня. Не викидай суцвіття, що висохли, адже вони тобі ще можуть стати в пригоді.
Також квіти можна подрібнити й закласти в ґрунт (самі стебла, коріння та бутони рослин).
За зиму квіти мають перегнити, а заразом не дадуть облаштуватися шкідникам.
За зиму квіти мають перегнити, а заразом не дадуть облаштуватися шкідникам.
На місці, де росли чорнобривці, наступного року можна посадити будь-які овочеві культури.
Дорослі квіти вимагають правильного догляду.
А які ще роботи треба провести в саду, щоб підготувати його до зимівлі, читай у матеріалі.
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