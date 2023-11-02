Уже в этом месяце откроет свои двери! H&M готовится к возвращению в Украину в этом ноябре этого года

На этой неделе украинские дипломаты в Стокгольме получили подтверждение о возобновлении работы украинских магазинов H&M. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию The Village Украина.

Напомним, магазины H&M прекратили свою деятельность из-за вторжения России на территорию Украины.

Когда откроют H&M в Украине

Как стало известно, первые магазины H&M откроют свои двери уже в ноябре этого года.

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Для Украины важно возвращение крупных международных компаний, таких как H&M, IKEA и другие. Сейчас это не только одна из важных целей украинской дипломатии и ожидаемое решение для украинцев, но и доказательство веры в победу Украины и надежного партнерства с ней.

Ранее издание NV в октябре сообщало, что первыми откроют пять магазинов в киевских ТРЦ, а именно в Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall, а также во львовском Victoria Gardens.

В следующую очередь планируется возобновление работы магазинов H&M в одесском ТРЦ Riviera и в харьковском ТРЦ Nikolsky.

Дмитрий Кулеба подтвердил, что магазины H&M откроются в Украине уже в ноябре. Кроме того, министр отметил, что процесс возвращения IKEA на украинский рынок активно продолжается, и вскоре можно ждать положительных новостей.

С какими брендами также ведутся переговоры

В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что дипломаты активно ведут переговоры с крупными международными компаниями по поводу их возвращения на украинский рынок с мая 2022 года.

По словам Кулебы, они на постоянной связи с такими корпорациями как IKEA, H&M, Inditex. В последний входит целый перечень популярных в Украине магазинов, в частности, Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti.

— Как один из наиболее успешных результатов, могу привести пример прошлогоднего возвращения McDonald’s. Это все происходит благодаря дипломатической работе и публичным кампаниям, — рассказывает Дмитрий Кулеба.

Ранее мы рассказывали, какие компании вышли с рынка РФ из-за нападения на Украину.

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