Вже цього місяця відкриє свої двері! H&M готується до повернення в Україну цього листопада

Цього тижня українські дипломати у Стокгольмі отримали підтвердження про відновлення роботи українських магазинів H&M. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню The Village Україна.

Нагадаємо, магазини H&M припинили свою діяльність через вторгнення Росії на територію України.

Коли відкриють H&M в Україні

Як стало відомо, перші магазини H&M відкриють свої двері уже в листопаді цього року.

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Для України є важливим повернення великих міжнародних компаній, таких як H&M, IKEA та інші. Нині це не лише одна з важливих цілей української дипломатії та очікуване рішення для українців, а й свідчення віри в перемогу України й надійного партнерства з нею.

Раніше видання NV у жовтні повідомляло, що першими відкриють п’ять магазинів у київських ТРЦ, а саме у Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall, а також у львівському Victoria Gardens.

Наступною чергою планується відновлення роботи магазинів H&M в одеському ТРЦ Riviera та у харківському ТРЦ Nikolsky.

Дмитро Кулеба підтвердив, що магазини H&M відкриються в Україні вже у листопаді. Крім того, міністр зазначив, що процес повернення IKEA на український ринок активно триває і невдовзі можна чекати позитивних новин.

З якими брендами також ведуться перемовини

У Міністерстві закордонних справ підкреслюють, що вони активно ведуть переговори з великими міжнародними компаніями щодо їхнього повернення на український ринок з травня 2022 року.

За словами Кулеби, вони на постійному зв’язку з такими корпораціями як IKEA, H&M, Inditex. До останнього входить цілий перелік популярних в України магазинів, зокрема, Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti.

— Як один із найбільш успішних результатів, можу навести приклад торішнього повернення McDonald’s. Це все відбувається завдяки дипломатичній роботі та публічним кампаніям, — розповідає Дмитро Кулеба.

Раніше ми розповідали, які компанії пішли з ринку РФ через напад на Україну.

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