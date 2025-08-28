Когда первая Пречистая: дата, приметы и традиции важного церковного праздника

Август щедр на разные церковные праздники и традиции. И не только на Спас, но и на другие важные события. В частности, верующие восточного обряда отмечают Первую Пречистую или Успение Пресвятой Богородицы. Это важный церковный праздник, поэтому важно знать о приметах и ​​что нельзя делать в этот день. Рассказываем, когда первая Пречистая 2025.

Когда первая Пречистая 2025 в Украине по новому календарю

Первую Пречистую или Успение Богородицы отмечают 15 августа по новому стилю, а по юлианскому календарю — 28 августа. В этот день чествуют Деву Марию, мать Иисуса Христа, и вспоминают ее уход из земной жизни.

15 августа также день памяти иконы Успения Божией Матери Киево-Печерской. Дату празднования закрепил еще в 5 веке византийский император Маврикий. И с тех пор праздник распространился по другим территориям, где исповедовали христианскую веру.

Праздник сопровождается рядом правил и запретов. На Первую Пречистую нельзя выполнять тяжелую физическую работу. А лучше посетить храм и помолиться за здоровье родных.

Также не лишним будет наблюдать за погодой этого дня, ведь она может многое сказать о предстоящей осени, зиме и урожае:

если на небе радуга — будет теплая осень;

если день солнечный и теплый — будет прохладное бабье лето;

если много паутины — зимой будет мало снега;

если идет дождь — в сентябре также будет дождь;

если туман — будет хороший урожай грибов.

Наверное, тебе интересно, когда не только первая, но и вторая, и третья Пречистая? Вторая отмечается 7 (21) сентября, а третья — 1 (14) октября.

Народная поговорка гласит: первая Пречистая рожь засевает, вторая — дождем поливает, а третья — снегом покрывает.

Что нельзя делать на первую Пречистую

В церковный праздник нельзя ругаться, злиться, сплетничать, говорить клевету, завидовать, мстить и быть скупым. Категорически запрещено злословить — есть поверье, что Бог в этот день наказывает за это заиканием, немотой и утратой памяти.

Нельзя выполнять домашнюю работу — стирать, готовить, убирать, стирать, заниматься рукоделием, брать в руки острые предметы, курить костер и стричь волосы.

По народным преданиям, также не стоит ходить босиком по росе. Считается, что это пролитые по Богородице слезы, которые делают землю горькой, так что можно легко заболеть.

Что можно делать

Не только можно, но и нужно сходить в церковь и помолиться за здоровье и благополучие для своей семьи. Считается, что на Успение женщинам прощаются все грехи за год, если искренне покаяться.

Есть мнение, что икона Успения Богородицы помогает укрепить веру, излечить душевные и физические болезни, избавиться от греховных мыслей и зависимостей. На этот праздник в храмах освящают зерно нового урожая и хлеб, испеченный из муки свежего помола.

Также после Успенского поста некоторые семьи верующих могут устроить праздничный ужин. Но он не должен быть слишком пышным: преимущественно с пирогами и кашами. А мясо можно есть только после богослужения.

Многие церковные праздники изменили даты празднования в связи с переходом на новый календарь. Мы рассказывали о церковных праздниках 2025 года по новому стилю.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!