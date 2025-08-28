Коли перша Пречиста: дата, прикмети й традиції важливого церковного свята

Серпень щедрий на різні церковні свята і традиції. І не лише на Спас, а й на інші важливі події. Зокрема, віряни східного обряду відзначають Першу пречисту або Успіння Пресвятої Богородиці. Це важливе церковне свято, тож важливо знати про прикмети та що не можна робити цього дня. Розповідаємо, коли перша Пречиста 2025.

Коли перша Пречиста 2025 в Україні за новим календарем

Першу Пречисту або Успіння Богородиці відзначають 15 серпня за новим стилем, а за юліанським календарем — 28 серпня. Цього дня шанують Діву Марію, матір Ісуса Христа, та згадують її відхід із земного життя.

15 серпня також день вшанування пам’яті ікони Успіння Божої Матері Києво-Печерської. Дату святкування закріпив ще у 5 столітті візантійський імператор Маврикій. І з тих часів свято поширилось іншими територіями, де сповідували християнську віру.

Свято супроводжується низкою правил та заборон. На Першу Пречисту не можна виконувати важку фізичну роботу. Натомість краще відвідати храм та помолитись за здоров’я рідних.

Також не зайвим буде спостерігати за погодою цього дня, адже вона може багато сказати про майбутню осінь, зиму та врожай:

якщо на небі веселка — буде тепла осінь;

якщо день сонячний і теплий — буде прохолодне бабине літо;

якщо багато павутиння — взимку буде мало снігу;

якщо йде дощ — у вересні також дощитиме;

якщо туман — буде гарний врожай грибів.

Напевно, тобі цікаво, коли не тільки перша, а й друга і третя Пречиста? Друга відзначається 7 (21) вересня, а третя — 1 (14) жовтня.

Народна приказка говорить: перша Пречиста жито засіває, друга — дощем поливає, а третя — снігом вкриває.

Що не можна робити на першу Пречисту

У церковне свято не можна лаятися, злитися, пліткували, говорити наклеп, заздрити, мститися та бути скупим. Категорично заборонено лихословити — є повір’я, що Бог цього дня карає за це заїканням, німотою та втратою пам’яті.

Не можна виконувати хатню роботу — прати, готувати, прибирати, прати, займатися рукоділлям, брати до рук гострі предмети, палити багаття та стригти волосся.

За народними переказами, також не варто ходити босоніж по росі. Вважається, що це пролиті за Богородицею сльози, які роблять землю гіркою, тож можна легко захворіти.

Що можна робити

Не тільки можна, а й потрібно сходити до церкви й помолитися за здоров’я і добробут для своєї родини. Вважається, що на Успіння жінкам прощаються всі гріхи за рік, якщо щиро покаятися.

Є думка, що ікона Успіння Богородиці допомагає зміцнити віру, вилікувати душевні та фізичні хвороби, позбутися гріховних думок і залежностей. На це свято у храмах освячують зерно нового врожаю та хліб, спечений із борошна свіжого помелу.

Також після Успенського посту деякі родини вірян можуть влаштувати святкову вечерю. Та вона не має бути надто пишною: переважно з пирогами та кашами. А м’ясо можна їсти лише після богослужіння.

Багато церковних свят змінили дати святкування у зв’язку з переходом на новий календар. Ми розповідали про церковні свята 2025 за новим стилем.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!