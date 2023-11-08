Когда сеять гречку: оптимальные сроки посева для хорошего урожая

Гречка (гречиха) — это невероятно вкусная крупяная культура, с помощью которой готовят супы, каши и добавляют в другие вкусные блюда.
Выращивание этого растения — дело не из легких, ведь культура не переносит стрессовых условий, холода и чрезмерной жары. Когда сеять гречку в Украине и как правильно это делать — читай в материале.
Гречку начинают высевать в середине мая, а заканчивают посев — в конце июля. Ее часто высевают в качестве второй культуры.
Лучшие предшественники — зерновые, зернобобовые, пропашные культуры.
Лучшие предшественники — зерновые, зернобобовые, пропашные культуры.
Например, можно высадить свеклу, картофель, кукурузу, лен, многолетние бобовые травы.
Оптимальные сроки для посева гречихи — период, когда почва на глубине 10 см в течение нескольких недель будет прогрета не менее чем на 10°C. Ведь гречиха не любит холод и хорошо прорастает только в тепле. Именно поэтому ее высевают в первые теплые месяцы весны.
Осенью в почву нужно внести фосфорно-калийные удобрения (когда будет первое боронование на глубину 23-25 см). А уже весной вносят азотные во время второго (на глубину 10-12 см) и третьего (8-10 см) боронования. А вот натуральные удобрения (например, навоз), вносят под предыдущие культуры.
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