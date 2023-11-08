Когда сеять гречку: оптимальные сроки посева для хорошего урожая

Гречка (гречиха) — это невероятно вкусная крупяная культура, с помощью которой готовят супы, каши и добавляют в другие вкусные блюда.

Выращивание этого растения — дело не из легких, ведь культура не переносит стрессовых условий, холода и чрезмерной жары. Когда сеять гречку в Украине и как правильно это делать — читай в материале.

Когда сеять гречку: оптимальные сроки

Гречку начинают высевать в середине мая, а заканчивают посев — в конце июля. Ее часто высевают в качестве второй культуры.

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Например, можно высадить свеклу, картофель, кукурузу, лен, многолетние бобовые травы.

Посев гречки: температура для посадки

Оптимальные сроки для посева гречихи — период, когда почва на глубине 10 см в течение нескольких недель будет прогрета не менее чем на 10°C. Ведь гречиха не любит холод и хорошо прорастает только в тепле. Именно поэтому ее высевают в первые теплые месяцы весны.

Оптимальные сроки посева гречихи и какие удобрения вносить перед посевом

Осенью в почву нужно внести фосфорно-калийные удобрения (когда будет первое боронование на глубину 23-25 см). А уже весной вносят азотные во время второго (на глубину 10-12 см) и третьего (8-10 см) боронования. А вот натуральные удобрения (например, навоз), вносят под предыдущие культуры.

Как правильно сеять гречку

Перед тем как сеять гречку, лучше обсушить ее на свежем воздухе. Засевай ее в хорошо прогретую почву на глубину 4-5 см. Сверху семена засыпай землей. После посева начинается боронование поверхности. Если хочешь получить хорошую урожайность гречихи, то ее достигают при посеве междурядными посевами шириной 45 см и 15 см. Если нет возможности обработать посевы, то нужно засеять сплошное поле. Через несколько недель после посева, когда появляются первые листочки, посевы гречихи нужно сразу защитить от сорняков. Для этого можно воспользоваться химическим методом (внести гербициды). Но метод не является лучшим, потому что вещество может отпугнуть пчел. Именно поэтому аграрии применяют боронование. Очищают от сорняков почву при солнечной погоде поперек или под углом к рядкам. После этого необходимо сделать 2-3-разовое рыхление почвы. Таким образом ты дополнительно защитишь посевы от сорняков, повысишь урожайность.

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