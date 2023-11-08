Коли сіяти гречку: оптимальні терміни посіву для хорошого урожаю

Гречка — це неймовірно смачна круп’яна культура, за допомогою якої готують супи, каші та додають до інших смачних страв.
Вирощування цієї рослини — справа не з легких, адже культура не переносить стресових умов, холоду та надмірної спеки. Коли сіяти гречку в Україні та як правильно це робити — читай в матеріалі.
Гречку починають висівати в середині травня, а закінчують посів — в кінці липня. Її часто висівають як другу культуру.
Найкращі попередники — зернові, зернобобові, просапні культури.
Найкращі попередники — зернові, зернобобові, просапні культури.
Наприклад, можна висадити буряки, картоплю, кукурудзу, льон, багаторічні бобові трави.
Оптимальні строки для посіву гречки — період, коли ґрунт на глибині 10 см впродовж кількох тижнів буде прогрітим не менше як на 10°C. Адже гречка не любить холод і добре проростає тільки в теплі. Саме тому її висівають в перші теплі місяці весни.
Восени у ґрунт потрібно внести фосфорно-калійні добрива (коли буде перше боронування на глибину 23-25 см). А вже весною вносять азотні під час другого (на глибину 10-12 см) та третього (8-10 см) боронування. А от натуральні добрива (наприклад, гній), вносять під попередні культури.
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