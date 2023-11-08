Коли сіяти гречку: оптимальні терміни посіву для хорошого урожаю

Гречка — це неймовірно смачна круп’яна культура, за допомогою якої готують супи, каші та додають до інших смачних страв.

Вирощування цієї рослини — справа не з легких, адже культура не переносить стресових умов, холоду та надмірної спеки. Коли сіяти гречку в Україні та як правильно це робити — читай в матеріалі.

Коли сіяти гречку: оптимальні терміни

Гречку починають висівати в середині травня, а закінчують посів — в кінці липня. Її часто висівають як другу культуру.

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Найкращі попередники — зернові, зернобобові, просапні культури.

Наприклад, можна висадити буряки, картоплю, кукурудзу, льон, багаторічні бобові трави.

Сівба гречки: температура для посадки

Оптимальні строки для посіву гречки — період, коли ґрунт на глибині 10 см впродовж кількох тижнів буде прогрітим не менше як на 10°C. Адже гречка не любить холод і добре проростає тільки в теплі. Саме тому її висівають в перші теплі місяці весни.

Оптимальні строки посіву гречки та які добрива вносити перед посівом

Восени у ґрунт потрібно внести фосфорно-калійні добрива (коли буде перше боронування на глибину 23-25 см). А вже весною вносять азотні під час другого (на глибину 10-12 см) та третього (8-10 см) боронування. А от натуральні добрива (наприклад, гній), вносять під попередні культури.

Як правильно сіяти гречку

Перед тим як сіяти гречку, краще обсушити її на свіжому повітрі. Засівай її у добре прогрітий ґрунт на глибину 4-5 см. Зверху насіння засип землею. Після посіву починається боронування поверхні. Якщо хочеш отримати хорошу врожайність гречки, то її досягають при висіванні міжрядними посівами шириною 45 см та 15 см. Якщо немає можливості обробити посіви, то потрібно засіяти суцільне поле. Через кілька тижнів після висіву, коли з’являються перші листочки, посіви гречки потрібно одразу захистити від бур’янів. Для цього можна скористатися хімічним методом (внести гербіциди). Але метод не є найкращим, бо речовина може відлякати бджіл. Саме тому аграрії застосовують боронування. Очищують від бур’янів ґрунт при сонячній погоді впоперек або під кутом до рядків. Після цього необхідно зробити 2-3-разове розпушення ґрунту. Таким чином ти додатково захистиш посіви від бур’янів, що підвищить врожайність.

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