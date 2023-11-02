Когда сеять петрушку на зиму: оптимальное время для посева

Петрушка — довольно холодостойкая культура, поэтому ее можно смело сеять на зиму. Таким образом, уже весной ты сможешь увидеть первые ростки этого вкусного растения.

Кроме петрушки, в этот период советуют сеять морковь, которая тоже может пережить любые морозы. Когда сеять петрушку на зиму и как это правильно делать — читай в материале.

Когда сеять петрушку на зиму: основные сроки

Чтобы весной смаковать свежую и ароматную зелень, петрушку высаживают осенью. К примеру, с начала октября до середины ноября. Поэтому пока можно смело это делать, потому что осень 2023 дает такую возможность. Однако во время посадки растения нужно соблюдать точные правила.

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Как сеять петрушку на зиму: пошаговая инструкция

Высевай семена петрушки на глубину в несколько сантиметров. При этом оставляй пространство для растений. Между ними должно быть до 20-25 см. После того как петрушка прорастет, прореживай несколько рядов. Когда появятся ростки, оставь между растениями 5 см (чтобы они были рослыми и большими). Петрушку время от времени пропалывай, освобождая от сорняков. Не забывай о подкормке зелени. Добавляй комплексные удобрения (кроме навоза). К примеру, птичий помет. Раствор из него используют и после того, как зелень срезают. Когда погода будет сухой, не забывай об умеренном поливе, чтобы зелень равномерно развивалась и росла. Срезая зелень, оставляй 5-7 см стебля. Перед сильными морозами корни выкапывай. Часть оставляй, чтобы петрушкой можно было смаковать уже весной. Также зелень можно укрыть с помощью торфа или опилок.

Петрушка: что еще нужно знать об уходе за зеленью

Важно также ориентироваться в следующей информации, если посадкой петрушки ты занимаешься впервые:

после того как ты впервые срежешь растения, они отрастут через месяц;

для получения качественных корнеплодов срезай частично стебли;

пропалывай участок от сорняков;

если с деревьев опадают листья и массово накрывают петрушку, время от времени убирай их (таким образом растение будет лучше развиваться);

чтобы петрушка взошла еще быстрее, семена следует промыть под теплой (не горячей) водой;

в почву при посадке добавь негашеную известь.

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