Когда сеять петрушку на зиму: оптимальное время для посева

Петрушка — довольно холодостойкая культура, поэтому ее можно смело сеять на зиму. Таким образом, уже весной ты сможешь увидеть первые ростки этого вкусного растения.
Кроме петрушки, в этот период советуют сеять морковь, которая тоже может пережить любые морозы. Когда сеять петрушку на зиму и как это правильно делать — читай в материале.
Чтобы весной смаковать свежую и ароматную зелень, петрушку высаживают осенью. К примеру, с начала октября до середины ноября. Поэтому пока можно смело это делать, потому что осень 2023 дает такую возможность. Однако во время посадки растения нужно соблюдать точные правила.
Важно также ориентироваться в следующей информации, если посадкой петрушки ты занимаешься впервые:
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