Коли сіяти петрушку на зиму: оптимальний час для посіву

Петрушка — доволі холодостійка культура, саме тому її можна сміливо сіяти на зиму. Таким чином, вже весною ти зможеш побачити перші паростки цієї смачної рослини.

Крім петрушки, в цей період радять сіяти моркву, яка теж може пережити будь-які морози. Коли сіяти петрушку на зиму та як це правильно робити — читай в матеріалі.

Коли сіяти петрушку на зиму: основні терміни

Аби весною смакувати свіжою та ароматною зеленню, петрушку висаджують восени. Наприклад, з початку жовтня до середини листопада.

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Тому поки можна сміливо це робити через те, що осінь 2023 дає таку можливість.

Однак в час посадки рослини потрібно дотримуватися точних правил.

Як сіяти петрушку на зиму: покрокова інструкція

Висівай насіння петрушки на глибину в кілька сантиметрів. При цьому залишай простір для рослин. Між рядками він має бути до 20-25 см. Після того як петрушка проросте, проріджуй кілька рядів. Коли з’являться паростки, залиш між рослинами 5 см (аби вони були рослими й великими). Петрушку час від часу прополюй, звільняючи від бур’янів. Не забувай про підпушування ґрунту та підживлювання зелені. Додавай комплексні добрива (крім гною). Наприклад, пташиний послід. Розчин із нього використовують і після того, як зелень зрізають. Коли погода буде сухою, не забувай про помірний полив, аби зелень рівномірно розвивалася та росла. Зрізаючи зелень, залишай 5-7 см стебла. Перед сильними морозами корені викопуй. Частину залишай, аби петрушкою можна було смакувати вже весною. Також зелень можна вкрити за допомогою торфу або тирси.

Петрушка: що ще потрібно знати про догляд за зеленню

Важливо також орієнтуватися у наступній інформації, якщо посадкою петрушки ти займаєшся вперше:

після того, як ти вперше зріжеш рослини, вони відростуть через місяць;

для отримання якісних коренеплодів зрізай частково стебла;

прополюй ділянку від бур’янів;

якщо з дерев опадає листя і масово накриває петрушку, час від часу прибирай його (таким чином рослина буде краще розвиватися);

аби петрушка зійшла ще швидше, насіння варто промити під теплою (не гарячою) водою;

в ґрунт при посадці додай негашене вапно.

Раніше ми розповідали, як підготувати сад до зими.

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