Коли сіяти петрушку на зиму: оптимальний час для посіву

Петрушка — доволі холодостійка культура, саме тому її можна сміливо сіяти на зиму. Таким чином, вже весною ти зможеш побачити перші паростки цієї смачної рослини.
Крім петрушки, в цей період радять сіяти моркву, яка теж може пережити будь-які морози. Коли сіяти петрушку на зиму та як це правильно робити — читай в матеріалі.
Аби весною смакувати свіжою та ароматною зеленню, петрушку висаджують восени. Наприклад, з початку жовтня до середини листопада.
Тому поки можна сміливо це робити через те, що осінь 2023 дає таку можливість.
Тому поки можна сміливо це робити через те, що осінь 2023 дає таку можливість.
Однак в час посадки рослини потрібно дотримуватися точних правил.
Важливо також орієнтуватися у наступній інформації, якщо посадкою петрушки ти займаєшся вперше:
Раніше ми розповідали, як підготувати сад до зими.
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