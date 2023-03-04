Шоу-биз

Приготовить невозможное и удивить! Как прошел четвертый выпуск МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 марта 2023, 23:15
Хто залишив МастерШеф Професіонали- 4 у 4 випуску від 04.3.23
Фото: Instagram, СТБ

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