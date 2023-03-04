Приготовить невозможное и удивить! Как прошел четвертый выпуск МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Кулинары присоединились к нашей борьбе и стали воинами волонтерского фронта. Они готовили еду для военных, переселенцев и собирали средства для ВСУ. Мы продолжаем бороться и искать новые таланты кулинарии, в этом помогает проект МастерШеф Профессионалы-4.

Это уже четвертый сезон Мастер-Шеф Профессионалы. Кулинары со всех уголков Украины переосмысливают классические блюда и пытаются по-новому взглянуть на традиционные блюда наше кухни. Готовят кулинарные шедевры из привычных нам продуктов, а помогают им в этом судьи проекта, каждый раз объявляя о новом сложном, но одновременно интересном конкурсе.

Профессионалы на то и профессионалы, чтобы знать рецепты классики наизусть, уметь экспериментировать и приготовить прозрачные пельмени или голубцы из брюссельской капусты.

А умелый и креативный повар, благодаря своим знаниям, может даже приготовить хлеб без муки! Все это реально, но не всем по силам. Некоторые участники не справились с задачей, за что и получили черный фартук.

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Во время битвы черных не все смогли приготовить блюдо высокого уровня, так что теперь поваров осталось 18. Читай, кто покинул шоу МастерШеф-профессионалы в четвертом выпуске.

Кто покинул проект МастерШеф Профессионалы-4 в четвертом выпуске

Проект МастерШеф Профессионалы-4 в четвертом выпуске покинул Василий Томищ.

Не обязательно быть профессионалом, чтобы уметь вкусно готовить, нужно желание и креатив. Ранее мы рассказывали историю артиллеристов, готовящих шедевры полевой кухни.

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