Шоу-біз

Приготувати неможливе й здивувати! Як минув четвертий випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Березня 2023, 23:15
Хто залишив МастерШеф Професіонали- 4 у 4 випуску від 04.3.23
Фото: Instagram, СТБ

Більше новин
скасування 8 березня в Україні
Боротьба з радянським минулим, або ж з уявними вітряками? Чи скасують 8 березня в Україні
Деінфлюенсинг - що означає #deinfluenсing та звідки виник цей тренд
Блогерство, тільки навпаки? Що означає #deinfluenсing та чи здатний цей тренд перевернути світ реклами
Історія командира інженерно-саперної роти
Мене веде в бій не ненависть, а любов: історія вегана та командира інженерно-саперної роти на псевдо Інженер
Як працюють благодійні фонди під час війни в Україні
Те, що не спитаєш напряму — звідки беруть гроші фонди та чи мають зарплату благодійники
Дивитись більше

Матеріали по темі

МастерШеф
Тонкощі смаку у поєднанні з ноткою мистецтва. Як минув третій випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект
борщ рецепт
Обережно, зараз тобі захочеться їсти: три рецепти червоного борщу від Клопотенка, Ярославського та Глінської
Картопляна піца — простий і швидкий рецепт приготування
Швидко, а головне смачно! Покроковий рецепт картопляної піци без тіста
Салат Цезар — класичний рецепт покроково
Його слава біжить попереду: як приготувати салат Цезар з куркою

Відео
0:02:55
Як працює єдиний в Україні банк рогівки в Дніпрі

Відновити зір після важкого поранення — можливо! Як працює єдиний в Україні банк рогівки
0:03:30
землетруси в Одесі
Під загрозою як прибережна зона, так і історичний центр: чи очікувати на потужні землетруси в Одесі
0:02:56
Творчість на фронті
Мистецтво заради перемоги! Дивовижна творчість нацгвардійця з Миколаєва
0:03:58
Оборонці Бахмута про ситуацію на передовій
Щодня відбивають по кілька ворожих штурмів — бійці 30-ї бригади про ситуацію під Бахмутом
Карта бойових дій в Україні
Збитий російський штурмовик та нові атаки на Бахмут: карта бойових дій в Україні 4 березня в режимі онлайн
0:02:33
банк крові
Смілива кров: в Україні запрацював перший банк, який може зберігати кров до 30 років
0:03:14
Миколаїв новини
“Побачив руїни — і мову відняло…” У Миколаєві будівельники безплатно лагодять житло місцевим
0:03:00
Притулок для тварин
“Викинули собаку та поїхали…” Як на Закарпатті опікуються покинутими тваринами
0:04:09
Гонконг пожежа
Масштабна пожежа в Гонконзі: палав хмарочос, уламки падали просто на людей
0:03:36
Як піхотинці прикривають оборонців Бахмута - сюжет з передової
Заважають росіянам перекидати сили на Бахмут — як королівські піхотинці прикривають оборонців з флангів
Більше відео
скасування 8 березня в Україні
Читати далі
Боротьба з радянським минулим, або ж з уявними вітряками? Чи скасують 8 березня в Україні
Деінфлюенсинг - що означає #deinfluenсing та звідки виник цей тренд
Читати далі
Блогерство, тільки навпаки? Що означає #deinfluenсing та чи здатний цей тренд перевернути світ реклами

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь