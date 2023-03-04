Приготувати неможливе й здивувати! Як минув четвертий випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

Кулінари приєдналися до нашої боротьби та стали воїнами волонтерського фронту. Вони готували їжу для військових, переселенців та збирали кошти для ЗСУ. Ми продовжуємо боротися та знаходити нові таланти кулінарії, у цьому допомагає проект МастерШеф Професіонали-4.

Це вже четвертий сезон МастерШеф Професіонали. Кулінари з усіх куточків України переосмислюють класичні страви та намагаються по-новому глянути на нашу традиційну кухню. Вигадують кулінарні шедеври зі звичних нам продуктів, а допомагають їм у цьому судді проекту, щоразу оголошуючи про новий складний, але водночас цікавий конкурс.

Професіонали на те й професіонали, щоб знати рецепти класики напам’ять, уміти експериментувати й приготувати прозорі пельмені чи українські голубці з брюссельської капусти.

А вигадливий та креативний кухар завдяки своїм знанням може навіть приготувати хліб без борошна! Усе це реально, але не всім під силу. Дехто з учасників не впорався із завданням, за що й отримав чорний фартух.

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Під час битви чорних не всі змогли приготувати страву високого рівня, тож тепер кухарів лишилося 18. Читай, хто покинув шоу МастерШеф-професіонали у четвертому випуску.

Хто покинув проект МастерШеф Професіонали-4 у четвертому випуску

Проект МастерШеф Професіонали-4 у четвертому випуску покинув Василь Томищ.

Не обов’язково бути професіоналом, щоб вміти смачно готувати, треба бажання й креатив. Раніше ми розповідали історію артилеристів, які готують шедеври польової кухні.

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