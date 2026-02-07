Победитель Нацотбора Евровидения-2026: кто поедет в Вену

Вечером, 7 февраля, в Украине прошел Нацотбор Евровидения-2026, где жюри и зрители конкурса избрали того, кто будет представлять Украину на Евровидении-2026 в Вене. Читай в материале кто победитель Нацотбора-2026 и слушай его песню.

Кто победил в Нацотборе Евровидения-2026: результаты конкурса

Согласно результатам конкурса официально победитель Нацотбора Евровидения-2026 LELEKA со своей песней Ridnym. Именно она поедет представлять Украину сначала в полуфинале, а затем, если пройдет полуфинальную часть конкурса, и в финале песенного конкурса Европы.

Напомним, что полуфинал Евровидения-2026, в котором будет выступать LELEKA , состоится 14 мая в Вене, Австрия.

Выступление победителя ты можешь посмотреть здесь:

Как прошло голосование Нацотбора Евровидения-2026

Сначала во время оглашения результатов ведущие назвали собственные баллы:

1 балл — The Elliens

2 балла — MOLODI

3 балла — Щукариба

4 балла — Valeriya Force

5 баллов — KHAYAT

6 баллов — Monokate

7 баллов — Mr Vel

8 баллов — Jerry Heil

9 баллов — LAUD

10 баллов — LELEKA

А уже по оценкам зрителей, финалисты имели следующие результаты:

1 бал — Щукариба

2 бала — Valeriya Force

3 бала — Monokate

4 бала — MOLODI

5 балов — The Elliens

6 балов — Mr Vel

7 балов — KHAYAT

8 балов — Jerry Heil

9 балов — LAUD

10 балов — LELEKA

Как прошел Нацотбор Евровидения-2026

Нацотбор-2026 открыла группа Ziferblat, представлявшую Украину на конкурсе прошлого, 2025 года. Во время выступления зрители услышали их трек Bird of Pray.

Финалистка Нацотбора Valeriya Force первой выступила на конкурсе со своей песней Open Our Hearts. Как отметила певица, она поет для “женщин своего рода и вообще для всех женщин”, потому что хочет вдохновить на то направление, чтобы каждая в себе почувствовала свой внутренний огонь.

Следующим на сцену вышла группа MOLODI с песней Legends

Мы молоды, и это не только слова, это буквально — энергичные, заряженные, мы работаем каждый день с утра до ночи, мы делаем песни и себе и другим артистам, снимаем кучу контента,

— сказал один из участников группы.

После MOLODI на сцену вышла Monokate, представив свою песню TYТ. Напомним, что в 2021 году она представляла Украину на Евровидении, но в составе группы Go_A, где их выступление заняло пятую позицию. Их группа стала первой, кто представил песню на конкурсе на украинском языке и с украинским фольклором.

Под четвертым номером на Нацотборе выступила группа The Elliens, представившая песню Crawling whispers. Вокалистка этой группы уже представляла Украину раньше, но на детском Евровидении-2021. Эту песню они написали после того, как у вокалистки произошел пожар, о чем и намекают строчки трека.

Пятым на сцену Нацотбора Евровидения-2026 вышел певец LAUD с песней LIGHTKEEPER.

Я очень часто вдохновлялся именно американской музыкой, всегда иллюстрировал вот это западное звучание в нашу музыкальную культуру. Способность сочетать вот это, которое могут услышать по всему миру,

— сказал певец перед собственным выступлением.

Следующей под шестым номером зрители увидели певицу LELÉKA с композицией Ridnym. Как отметила финалистка, аист — это приносящая новую жизнь птица и всегда возвращающаяся домой — именно поэтому она выбрала такой псевдоним.

Седьмым зрители увидели финалиста Mr. Vel с композицией Do Or Done. Ранее он выступал на других шоу страны, в частности, на Х-Фактор и Голос страны.

Моя уникальность в том, что я всегда хочу быть искренним. С собой, со зрителем, быть настоящим, вдохновлять других,

— высказался певец перед собственным выступлением.

Следующим представил свою песню Герцы KHAYAT. Ранее он выступал на сцене Голоса страны 9, а также был участником Нацотбора в 2019, 2020 и 2025 годах.

Девятой зрители смотрели выступление Jerry Heil. В 2024 году она представляла Украину на Евровидение в Швеции вместе с певицей Alyona Alyona, где они заняли третье место.

Почему я снова решила прийти на Евровидение? Потому что я очень это люблю. Ты можешь уехать из Евровидения, но Евровидение из тебя уже не уедет,

— сказала певица.

Также она добавила в своем канале Telegram, что в эфире Нацотбора зрители увидели не полное ее выступление:

Последним финалистом-группой на Нацотборе Евровидения-2026 был ЩукаРиба с песней Моя земля.

Мы взяли очень много материала для того, чтобы найти вдохновение для нашей песни… Мы ездим в экспедиции. и нам очень нравится общаться с бабушками, мы перенимаем эту философию,

— сказала участница группы. Кроме того, этот коллектив специализируется на воспроизведении оригинального звучания музыки.

После всех финалистов Нацотбора Евровидения-2026 на сцене шоу выступил представитель конкурса из Молдовы Satoshi с песней Viva, Moldova!, с которой он будет выступать в Вене.

Кроме того, во время Нацотбора Евровидения-2026 было выдано специальное отличие от Радио Промінь “Выбор Променя”, которое получил LAUD.

В то же время, победителем кубка OGAE в номинации Выбор Еврофанов становится Jerry Heil.

