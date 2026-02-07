Переможець Нацвідбору Євробачення-2026: хто поїде до Відня

Увечері, 7 лютого, в Україні пройшов Нацвідбір Євробачення-2026, де журі та глядачі конкурсу обрали того, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2026 у Відні. Читай в матеріалі, хто переможець Нацвідбору-2026 та слухай його пісню.

Хто переміг у Нацвідборі Євробачення-2026: результати конкурсу

Згідно з результатами конкурсу, офіційно переможець Нацвідбору Євробачення-2026 LELEKA зі своєю піснею Ridnym. Саме вона поїде представляти Україну спочатку у півфіналі, а потім, якщо пройде півфінальну частину конкурсу, і у фіналі пісенного конкурсу Європи.

Нагадаємо, що півфінал Євробачення-2026, у якому виступатипе LELEKA, відбудеться 14 травня у Відні, Австрія.

Виступ переможця ти можеш дивитись тут:

Як пройшло голосування Нацвідбору Євробачення-2026

Спочатку під час оголошення результатів ведучі назвали власні бали:

1 бал — The Elliens

2 бали — MOLODI

3 бали — Щукариба

4 бали — Valeriya Force

5 балів — KHAYAT

6 балів — Monokate

7 балів — Mr Vel

8 балів — Jerry Heil

9 балів — LAUD

10 балів — LELEKA

А вже згідно з оцінками глядачів, фіналісти мали наступні результати:

1 бал — Щукариба

2 бали — Valeriya Force

3 бали — Monokate

4 бали — MOLODI

5 балів — The Elliens

6 балів — Mr Vel

7 балів — KHAYAT

8 балів — Jerry Heil

9 балів — LAUD

10 балів — LELEKA

Як пройшов Нацвідбір Євробачення-2026

Нацвідбір-2026 відкрив гурт Ziferblat, який представляв Україну на конкурсі минулого, 2025 року. Під час виступу гурту глядачі почули їхній трек Bird of Pray.

Фіналістка Нацвідбору Valeriya Force першою виступила на конкурсі зі своєю піснею Open Our Hearts. Як зазначила співачка, вона співає для “жінок свого роду, і взагалі для всіх жінок”, тому що хоче надихнути на той напрям, щоб кожна у собі відчула свій внутрішній вогонь.

Наступним на сцену вийшов гурт MOLODI з піснею Legends

Ми молоді, і це не тільки слова, це буквально — енергійні, заряджені, ми працюємо кожен день зранку до ночі, ми робимо пісні і собі та іншим артистам, знімаємо купу контенту,

— сказав один з учасників гурту.

Після MOLODI на сцену вийшла Monokate, представивши власну пісню TYТ. Нагадаємо, що у 2021 році вона представляла Україну на Євробаченні, але у складу гурту Go_A, де їхній виступ посів п’яту позицію. Їхній гурт став першим, хто представив пісню на конкурсі українською мовою та з українським фольклором.

Під четвертим номером на Нацвідборі виступив гурт The Elliens, який представив пісню Crawling whispers. Вокалістка цього гурту вже представляла Україну раніше, але на дитячому Євробаченні-2021. Цю пісню вони написали після того, як у вокалістки сталася пожежа, про що і натякають рядки треку.

П’ятим на сцену Нацвідбору Євробачення-2026 вийшов співак LAUD з піснею LIGHTKEEPER.

Я дуже часто надихався саме американською музикою, завжди імплментував ось це західне звучання в нашу музичну кільтуру. Здатність поєднувати ось це, яке можуть почути в усьому світі,

— сказав співак перед власним виступом.

Наступною, під шостим номером, глядачі побачили співачку LELÉKA з композицією Ridnym. Як зазначила фіналістка, лелека — це пташка, що приносить нове життя, і пташка, яка завжди повертається додому — саме тому вона обрала такий псевдонім.

Сьомим глядачі побачили фіналіста Mr. Vel з композицією Do Or Done. Раніше він виступав на інших шоу країни, зокрема на Х-Фактор та Голос країни.

Моя унікальність в тому, що я завжди хочу бути щирим. З собою, з глядачем, бути справжнім, надихати інших,

— висловився співак перед власним виступом.

Наступним представив свою пісню Герци KHAYAT. Раніше він виступав на сценах Голосу країни 9, а також був учасником Нацвідборів у 2019, 2020 та 2025 роках.

Дев’ятою глядачі дивилися виступ Jerry Heil. У 2024 році вона представляла Україну на Євробачення у Швеції разом зі співачкою Alyona Alyona, де вони посіли третє місце.

Чому я знову вирішила прийти на Євробачення? Тому що я дуже сильно це люблю. Ти можеш виїхати із Євробачення, але Євробачення із тебе вже не виїде,

— сказала співачка.

Також вона додала у своєму каналі Telegram, що в етері Нацвідбору глядачі побачили не повний її виступ:

Останнім фіналістом-гуртом на Нацвідборі Євробачення-2026 був ЩукаРиба з піснею Моя земля.

Ми перебрали дуже багато матеріалу для того, щоб знайти натхнення для нашої пісні… Ми їздимо в експедиції. і нам дуже подобається спілкуватися з бабусями, ми переймаємо цю філософію,

— сказала учасниця гурту. Крім того, цей колектив спеціалізується на відтворенні оригінального звучання музики.

Після усіх фіналістів Нацвідбору Євробачення-2026 на сцені шоу виступив представник конкурсу з Молдови Satoshi з піснею Viva, Moldova!, з якою він виступатиме у Відні.

Крім того, під час Нацвідбору Євробачення-2026 було видано спеціальну відзнаку від Радіо Промінь “Вибір Променя”, яку отримав LAUD.

Водночас переможцем кубку OGAE у номінації Вибір Єврофанів стає Jerry Heil.

