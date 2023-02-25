Шоу-биз

Тонкости вкуса в сочетании с ноткой искусства. Как прошел третий выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Даниэла Долотова, редактор сайта 26 февраля 2023, 00:00
МастерШеф
Фото: СТБ

Больше новостей
як вибрати літні шини
Уверены в победе: готовимся к лету и подбираем шины уже сейчас
як Укрзалізниця рятувала всю країну
Люди были согласны ехать в любых условиях: как Укрзалізниця спасала всю страну
Евакуація автомобіля на штрафмайданчик - причини та розмір штрафів
Забрали авто на штрафплощадку? Читай, почему эвакуируют машины и какой штраф придется заплатить
Ракетний удар
Россияне вывели в Черное море фрегат с Калибрами — Гуменюк объяснила угрозу
Смотреть больше

Материалы по теме

борщ рецепт
Осторожно, сейчас тебе захочется есть: три рецепта красного борща от Клопотенко, Ярославского и Глинской
Картопляна піца — простий і швидкий рецепт приготування
Быстро, а главное — вкусно! Пошаговый рецепт картофельной пиццы без теста
Салат Цезар — класичний рецепт покроково
Его слава бежит впереди: как приготовить салат Цезарь с курицей
обід
Вкусный обед родом из детства: три рецепта от Лизы Глинской и Ольги Мартыновской

Видео
0:05:03
як Укрзалізниця рятувала всю країну

Люди были согласны ехать в любых условиях: как Укрзалізниця спасала всю страну
0:05:25
Ракетний удар
Россияне вывели в Черное море фрегат с Калибрами — Гуменюк объяснила угрозу
0:08:54
Волонтери
“Ярость зашкаливает — я хочу спасти свою страну!”. Невероятные истории волонтеров
0:04:27
Історії відважних бійців ЗСУ
Украина обязательно победит — нужно время! Истории отважных бойцов ВСУ
0:09:10
Маріуполь
Мариуполь 365: как боролся и во что превратился город-герой
0:03:34
Актори черкаського театру шукають свого колегу Юрія Мяуса
Верят, что жив, и ждут дома — черкасские актеры провели спектакль в честь своего пропавшего без вести коллеги
0:03:59
Вугледар сьогодні: яка ситуація в місті 24.02.2023
Нельзя даже высунуть голову из укрытия! Россияне без устали уничтожают Угледар
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 25 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:10:07
Рішення, які врятували життя: хроніка боїв за аеродром Гостомель
Решения, которые спасли сотни тысяч жизней. Хроника боев за аэродром Гостомель
0:28:03
Як працює поліція України на деокупованих територіях
Мы всех их знаем — Игорь Клименко о коллаборантах и работе полиции на освобожденных территориях
Больше видео
як вибрати літні шини
Читать дальше
Уверены в победе: готовимся к лету и подбираем шины уже сейчас

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь