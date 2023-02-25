Тонкости вкуса в сочетании с ноткой искусства. Как прошел третий выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Украинизировали классику, добавляли красок в кулинарную жизнь и испытывали собственную фантазию на прочность. 20 участникам шоу МастерШеф Профессионалы-4 пришлось немало пройти, чтобы попасть в список лучших кулинаров Украины.

Создавать кулинарные шедевры приходилось как в командах, так и в одиночестве. Ведь настоящий маэстро должен уметь работать в любых условиях.

А вот его или ее фантазия должна всегда быть в свободном полете, но при этом нельзя забывать и о важных элементах, позволяющих сделать блюдо более совершенным.

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В каждом задании от судей участники МастерШеф Профессионалы-4 балансируют на грани изобретательности и четких правил. Кому на этот раз не удалось удержать золотую середину?

В третьем выпуске впервые за четвертый сезон простились с кулинаром, которому не по силам стали изобретательные задачи судей. Читай дальше, кто покинул шоу МастерШеф Профессионалы-4.

Кто покинул проект МастерШеф Профессионалы-4 в третьем выпуске

Проект МастерШеф Профессионалы-4 в третьем выпуске покинула Марта Опанащук.

Однако остальные участники продолжат свой путь к желаемому призу и званию лучшего кулинара страны. А пока читай, кто победил в МастерШеф Битва сезонов.

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