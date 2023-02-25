Тонкощі смаку у поєднанні з ноткою мистецтва. Як минув третій випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

Українізували класику, додавали фарб у кулінарне життя та випробовували власну фантазію на витривалість. 20 учасникам шоу МастерШеф Професіонали-4 довелось чимало пройти, аби потрапити у список найкращих кулінарів України.
Створювати кулінарні шедеври доводилось як у командах, так і на самоті. Адже справжній маестро повинен вміти працювати у будь-яких умовах.
А ось його чи її фантазія повинні завжди бути у вільному польоті, але водночас не можна забувати й про важливі елементи, які дозволяють зробити страву більш довершеною.
У кожному завданні від судей учасники МастерШеф Професіонали-4 балансують на межі вигадливості та чітких правил. Тож кому цього разу не вдалось зберегти золоту середину?
У третьому випуску вперше за четвертий сезон попрощалися з кулінаром, якому не під силу стали вигадливі завдання судей. Читай далі, хто покинув шоу МастерШеф Професіонали-4.
Проект МастерШеф Професіонали- 4 у третьому випуску покинула Марта Опанащук.
Проте інші учасники продовжать свій шлях до омріяного призу та звання найкращого кулінара країни. А поки читай, хто переміг у МастерШеф Битва сезонів.
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