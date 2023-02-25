Шоу-біз

Тонкощі смаку у поєднанні з ноткою мистецтва. Як минув третій випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Лютого 2023, 00:00
МастерШеф
Фото: СТБ

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