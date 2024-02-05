Не совсем и святая? Кто такая Мать Тереза и за что ее критикуют в обществе

В этом году на Евровидение от Украины поедут alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Но у многих слушателей этого трека вызвало возмущение упоминание о фигуре Матери Терезы. Давайте сегодня вместе разберемся, кто такая Мать Тереза и какие истории о ней правда, а какие — миф.

Кто такая Мать Тереза

Настоящее имя Матери Терезы — Аньеза (или Агнес) Гондже Бояджиу. Женщина родилась 26 августа 1910 года в Скопье, бывшей части Османской империи, сегодняшней столице Северной Македонии.

Сама Мать Тереза определила свою идентичность так: “По происхождению я албанка, по гражданству — индианка, по вере — католическая монахиня. Мое призвание принадлежит миру, а мое сердце — Иисусу”.

В 18 лет, вдохновленная рассказами священника о миссионерской работе в Индии, Агнес покинула свой дом. В 1928 году она переехала в Ирландию, где присоединилась к католическому ордену Сестер Лорето, а в 1929 году отправилась в Индию. Там она сначала служила в монастыре Дарджилинг в Гималаях, а затем была командирована в Калькутту, где преподавала в школе для девочек.

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В 1937 году Агнес стала монахиней, взяв имя Тереза в честь святой Терезы из Лизье, покровительницы католических миссий, которая была канонизирована в 1925 году. Термин Мать является традиционным для католических монахинь. Таким образом и возник псевдоним Мать Тереза.

Как утверждала сама Мать Тереза, в 1946 году она услышала голос Иисуса, который велел ей покинуть монастырь, одеть индийское сари и служить бедным и нуждающимся в Калькутте.

Поэтому когда в 1948 году монахиня получила разрешение покинуть монастырь, то основала миссию по помощи бедным, которая начала свою деятельность с 13 человек — самой Матери Терезы и ее 12 учениц.

За короткое время деятельность Матери Терезы стала широко известной сначала в Индии, а затем и по всему миру.

Мировое признание и канонизация после смерти

Но действительно известной на весь мир женщина стала именно после работы британского журналиста Малькольма Маггериджа. В 1969 году он создал документальный фильм под названием Нечто прекрасное для Бога, а через два года опубликовал книгу с таким же названием.

Процесс съемок фильма побудил Маггериджа к религиозному переосмыслению. По его словам, он наблюдал чрезвычайное свечение от Матери Терезы. И это как будто сделало фотографии, снятые в темном Доме умирающих в Калькутте, неожиданно ясными.

Таким образом, эти разговоры и истории способствовали формированию образа святости Матери Терезы и росту ее популярности.

В 1979 году Мать Тереза была награждена Нобелевской премией мира. Эта награда подчеркнула ее статус как одной из самых выдающихся фигур прошлого века. Ее влияние было огромным. К примеру, это было особенно заметно в 1982 году, когда она смогла на короткое время приостановить военные действия в Ливане. Это позволило ей эвакуировать 37 детей, которые оказались в самом сердце вооруженного противостояния между израильтянами и палестинцами.

В 1997 году Мать Тереза умерла. Папа Иоанн Павел II в 2003 году провозгласил ее блаженной. В 2007 году Мать Терезу официально канонизировали под именем святой Тереза из Калькутты.

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Кем была Мать Тереза: критика ее фигуры

В конце прошлого века, в 1994 году, журналистами Кристофером Гитченсом и Тариком Али был опубликован критический документальный фильм Ангел ада о Матери Терезе. Позже Гитченс написал книгу под названием Миссионерская поза: Мать Тереза в теории и на практике.

Они опирались в значительной степени на сведения британского автора с индийскими корнями Арупа Чаттерджи, который исследовал работу благотворительных домов Терезы.

Журналисты обратили внимание публики на то, что Ватикан не обращал должного внимания на многочисленные проблематичные аспекты деятельности Матери Терезы.

Речь шла о спорных методах ухода за больными, неоднозначных политических связях, сомнительном управлении огромными финансовыми ресурсами, а также о ее категорических взглядах на аборты, контрацепцию и разводы.

Основные замечания к деятельности Матери Терезы включают:

Культ страданий. Журналисты заявляют, что Мать Тереза убеждала больных принимать свои страдания, сравнивая их со страданиями Христа. Категорические позиции относительно разводов, абортов и контрацепции. Общение с диктаторами и сомнительные финансовые взносы. Мать Терезу критиковали за принятие денег от таких лиц как диктатор Жан-Клод Дювалье с Гаити и албанский диктатор Энвера Ходжи. Прозелитизм. Существуют обвинения, что монахини, связанные с Матерью Терезой, крестили лиц, нуждающихся в помощи, без их ведома. Таким образом, они отдавали предпочтение религиозным обрядам над неотложной медицинской помощью. Ненадлежащие условия в больницах. Медики, которые посещали дома для умирающих основанные Матерью Терезой, указывали на плохие гигиенические условия, недостаток еды, ухода и обезболивающих препаратов.

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