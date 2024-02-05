Не зовсім і свята? Хто така Мати Тереза та за що її критикують у суспільстві

Цьогоріч на Євробачення від України поїдуть alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Але у багатьох слухачів цього треку викликала обурення згадка про постать Мати Терези. Тож давайте сьогодні разом розберемося, хто така Мати Тереза та які історії про неї правда, а які — міф.

Хто така Мати Тереза

Справжнє ім’я Мати Терези — Аньєза (або Аґнес) Ґондже Бояджіу. Жінка народилася 26 серпня 1910 року у Скоп’є, колишній частині Османської імперії, сьогоднішній столиці Північної Македонії.

Сама Мати Тереза визначила свою ідентичність так: “За походженням я албанка, за громадянством — індійка, за вірою — католицька черниця. Моє покликання належить світу, а моє серце — Ісусу”.

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У 18 років, натхненна розповідями священика про місіонерську роботу в Індії, Аґнес покинула свій дім. У 1928 році вона переїхала до Ірландії, де приєдналася до католицького ордену Сестер Лорето, а в 1929 році вирушила до Індії. Там вона спочатку служила в монастирі Дарджилінг в Гімалаях, а потім була відряджена до Калькутти, де викладала у школі для дівчат.

У 1937 році Аґнес стала черницею, взявши ім’я Тереза на честь святої Терези з Лізьє, покровительки католицьких місій, що була канонізована у 1925 році. Термін Мати є традиційним для католицьких черниць. Отак і виник псевдонім Мати Тереза.

Як стверджувала сама Мати Тереза, у 1946 році вона почула голос Ісуса, який велів їй покинути монастир, одягнути індійське сарі та служити бідним і нужденним у Калькутті.

Тож коли у 1948 році черниця отримала дозвіл залишити монастир, то заснувала місію з допомоги бідним, яка розпочала свою діяльність з 13 осіб — самої Матері Терези та її 12 учениць.

За короткий час діяльність Мати Терези стала широковідомою спочатку в Індії, а потім й по усьому світові.

Світове визнання та канонізація після смерті

Та справді відомою на весь світ жінка стала саме після роботи британського журналіста Малькольма Маґґеріджа. У 1969 році він створив документальний фільм під назвою Щось прекрасне для Бога, а через два роки опублікував книгу з такою ж назвою.

Процес знімань фільму спонукав Маґґеріджа до релігійного переосмислення. За його словами, він спостерігав надзвичайне світіння від Матері Терези. І це начебто зробило знімки, відзняті в темному Будинку вмираючих у Калькутті, несподівано ясними.

Отож ці розмови та історії сприяли формуванню образу святості Мати Терези та зростанню її популярності.

У 1979 році Мати Тереза була нагороджена Нобелівською премією миру. Ця нагорода підкреслила її статус як однієї з найвидатніших постатей минулого століття. Її вплив був величезним. Приміром, це було особливо помітно у 1982 році, коли вона змогла на короткий час призупинити воєнні дії у Лівані. Це дало змогу їй евакуювати 37 дітей, які опинилися в самому серці збройного протистояння між ізраїльтянами та палестинцями.

У 1997 році Матір Тереза померла. Папа Іван Павло II у 2003 році проголосив її блаженною. У 2007 році Мати Терезу офіційно канонізували під іменем свята Тереза з Калькутти.

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Ким була Мати Тереза: критика її постаті

Наприкінці минулого століття, у 1994 році, журналістами Крістофером Гітченсом і Таріком Алі був опублікований критичний документальний фільм Ангел пекла про Мати Терезу. Пізніше Гітченс написав книгу під назвою Місіонерська поза: Мати Тереза в теорії і на практиці.

Вони опиралися значною мірою на відомості британського автора з індійським корінням Арупа Чаттерджі, який досліджував роботу благодійних будинків Терези.

Журналісти привернули увагу публіки на те, що Ватикан не звертав належної уваги на численні проблематичні аспекти діяльності Матері Терези.

Це включало спірні методи догляду за хворими, неоднозначні політичні зв’язки, сумнівне управління величезними фінансовими ресурсами, а також її категоричні погляди на аборти, контрацепцію та розлучення.

Основні зауваження до діяльності Матері Терези містять:

Культ страждань. Журналісти заявляють, що Мати Тереза переконувала хворих приймати свої страждання, порівнюючи їх зі стражданнями Христа. Категоричні позиції щодо розлучень, абортів і контрацепції. Спілкування з диктаторами та сумнівні фінансові внески. Мати Терезу критикували за те, що вона приймала гроші від таких осіб як диктатор Жан-Клод Дювальє із Гаїті та албанський диктатор Енвера Ходжі. Прозелітизм. Існують звинувачення, що черниці, пов’язані з Матір’ю Терезою, хрестили осіб, що потребують допомоги, без їхнього відома. Вони надавали перевагу релігійним обрядам над невідкладною медичною допомогою. Неналежні умови в лікарнях. Медики, які відвідували будинки для вмираючих, засновані Матір’ю Терезою, вказували на погані гігієнічні умови, нестачу їжі, догляду та знеболювальних препаратів.

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