Шоу-биз

Попробуешь десерт из брокколи? Как прошел 15 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 мая 2023, 22:10
Хто пішов з МастерШеф Професіонали у 15 випуску 4 сезону від 27.05.23
Фото: Instagram, СТБ

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