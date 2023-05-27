Попробуешь десерт из брокколи? Как прошел 15 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Совсем скоро мы узнаем имена финалистов МастерШеф Профессионалы-4, а пока можем наслаждаться новыми выпусками, эстетикой приготовленных блюд и удивляться креативным конкурсам.

Но участников становится все меньше, мы расскажем, кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в 15 выпуске и как прошел эфир.

Как прошел 15 выпуск МастерШеф Профессионалы-4

Наверное, одной из самых сложных задач для родителей является накормить ребенка полезными продуктами, которые он не любит. Как только родители не пытаются перехитрить малышей, чтобы те съели брокколи или ненавистную печенку.

На этот раз к поварам обратились участницы проекта СуперМама, чтобы они превратили нелюбимые продукты детей в желанные блюда.

Нашим профессионалам это по силам, они принялись удивлять детей десертом из брокколи, чипсами из печени и даже мороженым из гречки.

Если повара уже готовили мороженое из квашеной капусты, разве с гречки не смогут? Но удастся ли им убедить детей съесть нелюбимые ингредиенты, смотри в новом выпуске.

Для прохождения конкурсов в 15 выпуске участники делились на команды. Некоторые приготовили блюда немного хуже, поэтому пришлось бороться за место на проекте на битве черных.

Кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в 15 выпуске

В 15 выпуске МастерШеф Профессионалы-4 проект покинул Виктор Волошин. Мужчина хотел развиться в кулинарной сфере.

МастерШеф для меня — это бустер в профессиональном направлении, — говорил Виктор.

Ты тоже можешь быть МастерШефом. Для этого нужно только вдохновение и простой и вкусный рецепт. Ранее мы рассказывали, как приготовить суп харчо.

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