Скуштуєш десерт з броколі? Як минув 15 випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

Зовсім скоро ми дізнаємося фіналістів МастерШеф Професіонали-4, а поки можемо насолоджуватися новими випусками, естетикою приготованих страв та дивуватися креативним конкурсам.

Але учасників стає дедалі менше, ми розповімо, хто покинув МастерШеф Професіонали-4 у 15 випуску та як минув ефір.

Як минув 15 випуск МастерШеф Професіонали-4

Напевно, одним із найскладніших завдань для батьків є нагодувати дитину корисними продуктами, які вона не любить. Як лише батьки не намагаються перехитрити малечу, щоб ті з’їли броколі чи ненависну печінку.

Тож цього разу до кухарів звернулися учасниці проекту СуперМама, щоб вони перетворили неулюблені продукти дітей на бажаний смаколик.

Нашим професіоналам це під силу, вони взялися дивувати дітей десертом з броколі, чипсами з печінки та навіть морозивом з гречки.

Якщо кухарі вже готували морозиво з квашеної капусти, хіба з гречки не зможуть? Але чи вдасться їм переконати дітей з’їсти неулюблені інгредієнти, дивись у новому випуску.

Для проходження конкурсів у 15 випуску учасники ділилися на команди. Дехто приготував страви трішки гірше, тому довелося виборювати місце на проекті на битві чорних.

Хто покинув МастерШеф Професіонали-4 в 15 випуску

У 15 випуску МастерШеф Професіонали-4 проект покинув Віктор Волошин. Чоловік хотів розвинутися у кулінарній сфері.

МастерШеф для мене — це бустер в професійному напрямку, — говорив Віктор.

Ти теж можеш бути МастерШефом. Для цього треба лише натхнення та простий і смачний рецепт. Раніше ми розповідали, як приготувати суп харчо.

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