Куда пойти в Днепре 14 февраля — как романтично и необычно провести время вдвоем

Сегодня именно тот день, чтобы задуматься над вопросом, как часто ты посещаешь интересные места со своим любимым человеком. И если вдруг ответ нечасто и ты живешь в Днепре, то есть хорошая новость: ты можешь наверстать это сегодня, на День святого Валентина.

Держи подборку, куда пойти в Днепре на 14 февраля, выбирай место и проведите вместе незабываемый вечер.

Куда пойти в Днепре на 14 февраля — подборка романтических идей

Концерт LOVE IS… Вечер саундтреков. Струнный квартет SVITLOMUSIC — прекрасная возможность провести романтический вечер с любимым человеком в зале Menorah Grand Hall и услышать роскошные саундтреки к легендарным фильмам: Титаник, Ла-Ла-Ленд, Форест Гамп, Гарри Поттер, Телохранитель и другие в исполнении струнного квартета. (14 февраля, 19:00, центр Менора, ул. Шолом-Алейхема, 4/26, стоимость билетов от 300 гривен, подробности по ссылке).

Праздничный концерт ко Дню влюбленных L`AMOUR. LOVE. AMORE – отличный случай послушать самые известные композиции, посвященные любви в исполнении эстрадно-джазового ансамбля. (14 февраля, 19:00, Днепропетровская филармония, ул. Воскресенская, 6, стоимость билетов от 200 гривен, подробности по ссылке).

Спектакль Танго для троих – это трагикомедия, которая на 2 часа погрузит вас в вечную тему – отношений мужчины и женщины. Тонкий юмор, сочетающийся с блестящей игрой замечательных артистов, непредсказуемый сюжет и безудержный смех зрителей — лишь часть того, что обещают авторы пьесы. (14 февраля, 18:00, Театр драмы и комедии, переулок Дмитрия Яворницкого, 97, стоимость билетов от 150 гривен, подробности по ссылке).

Концерт Freedom Jazz – это фрагменты из легендарных мировых мюзиклов в фирменной музыкальной обертке от коллектива Freedom jazz, мини-спектакль, наполненный женским юмором, изысканное звучание мировых танцевальных хитов. (14 февраля, 18:00, Днепровский национальный академический украинский музыкально драматический театр им. Т.Г.Шевченко, ул. Воскресенская, 5, стоимость билетов от 590 гривен, подробности по ссылке).

Спектакль Любовь в стиле барокко — это действо, содержащее элементы драматической любви, искусства барочной эпохи и веселья фарса, где герои ищут свою истинную сущность и покоряют сердца зрителей. (14 февраля, 18:00, Днепровский молодежный академический театр, ул. Владимира Мономаха, 21, стоимость билетов от 250 гривен, подробности по ссылке).

Живешь в Одессе? Держи подборку интересных мест на 14 февраля для своего города.

Сейчас также смотрят

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.