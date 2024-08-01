Похудение в ущерб здоровью: чем могут быть опасные лекарства, способствующие потере килограммов

Какую бы популярность ни приобретала идея безусловной любви к себе и своему телу, все равно время от времени появляются истории о чудодейственных похудениях, новых популярных диетах и других методах потери веса. Так в последние годы особенно популярными стали истории, когда мировые звезды применяли лекарства для похудения, чтобы добиться желаемого внешнего вида.

В последнее время как известные личности, так и обычные люди стали обращаться именно к медикаментам, известным как агонисты GLP-1. Их создали для пациентов, имеющих диабет или определенную степень ожирения во взрослом возрасте.

Несмотря на это, даже без малейших показаний, многие люди начали использовать это лекарство именно для похудения, ведь они имитируют действие природного кишечного гормона GLP-1, отвечающего за насыщение. То есть, то или иное лицо, которое их применяет, может реже чувствовать голод. Однако не все так радужно в этой истории, ведь последствия применения такого лекарства без назначения могут быть достаточно неожиданными и опасными.

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Поэтому Вікна собрали для тебя список наиболее популярных и вредных последствий применения препаратов на основе GLP-1 для хронического контроля веса, которые стали популярны после одобрения Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в 2021 году.

Кому назначают лекарство на основе GLP-1

Медикаменты на основе GLP-1 обычно назначают врачи взрослым пациентам с ожирением или заболеваниями, связанными с изменениями веса. В частности, речь идет о диабете второго типа, а также высоком артериальном давлении или высоком уровне холестерина.

Однако использование таких препаратов считается нужным только в тех случаях, когда снизить вес не удалось более традиционными методами: с помощью диеты, занятий спортом или изменения образа жизни.

Кроме того, существуют и противопоказания для определенных категорий лиц. Как пишет издание Healthline Media, не рекомендуется употреблять лекарства для похудения беременным, или тем, кто планирует беременность в ближайшее время, а также женщинам, которые кормят грудью.

Также не желательно пользоваться подобными препаратами людям с синдромом множественной эндокринной неоплазии второго типа, раком щитовидной железы или панкреатитом в анамнезе, а так же тем, кто принимает определённые лекарства, которые отпускают по рецепту.

Продолжительность эффективности

Директор Вашингтонского центра исследований и управления весом Доменика Рубино поделилась с BBC, что ее раздражает и разочаровывает рост популярности убеждения, о том, что препараты снижения веса могут вылечить ожирение.

Ожирение — это не инфекция, когда вы принимаете антибиотики, и все проходит. Оно ничем не отличается от гипертонии, диабета или многих других хронических заболеваний, с которыми лекарство приходится принимать постоянно.

Ученая не подвергает сомнению быстрый и заметный эффект препарата. Ведь клиническое испытание одного из медикаментов показало, что участники теряли в среднем 15% своего веса в течение 68 недель. В то же время принимавшие плацебо потеряли лишь 2% веса. В общем, при использовании препарата люди теряли 20% от своего начального веса.

Еще одно исследование, о котором упоминает BBC, привлекло 800 человек к эксперименту. Все участники еженедельно использовали инъекции препарата и объединяли все это с диетой, физическими упражнениями и психологическими консультациями. Поэтому им удалось потерять 11% веса за четыре месяца.

Однако такие поразительные результаты сходили на нет, когда участников эксперимента перевели на плацебо. После того как люди год не принимали соответствующий препарат, они набирали снова 7% утраченного веса.

Исследование STEP 1 в 2021 году тоже показало, что участники без применения соответствующих медикаментов за год набирали снова две трети от потерянного. Кроме того, клинический профессор медицины Ольстерского университета Алекс Мирас говорит, что набор веса происходит быстрее похудения.

Будет небольшая доля людей максимум 10%, которые смогут сохранить свою потерю веса.

Адъюнкт-профессор метаболической медицины в Университете Суррея Мартин Вайт предполагает, что в том, что после прекращения приема лекарств, в организме человека остается дефицит гормона GLP-1. Поэтому ощущение насыщения становится значительно меньше, чем уровень метаболизма.

Алекс Мирас говорит, что таким образом в долгосрочной перспективе употребление препарата может иметь негативные последствия для здоровья. Например, после прекращения приема лекарства появляется накопление жира в области талии, от чего могут появляться болезни сердца или резистентность организма к инсулину, а также жировая дистрофия печени.

Однако Доменика Рубино также отмечает, что с правильным подходом к использованию лекарств, человек может, например, после уменьшив вес стать более активным, заняться спортом, улучшить сон и метаболизм. А прием препарата и его дозировку должен корректировать только врач.

Риски для желудочно-кишечного тракта

Лекарства для похудения обладают и немалым рядом побочных эффектов, в частности именно для желудочно-кишечного тракта. Об этом говорится в исследовании Желудочно-кишечные побочные эффекты агонистов глюкагонообразного рецептора пептида-1 у пациентов с диабетом 2 типа.

Наиболее распространенными считаются тошнота, диарея, рвота, запор, изжога и сильная боль в животе. Также прием подобных препаратов может привести к воспалению поджелудочной железы и обструкции пищеварительной системы. Причину усматривают в основном в том, что желудок и кишечник работают не в привычном для себя режиме. Таким образом они привыкают к бездействию.

Исследование 2023 года, опубликованное в медицинском журнале JAMA, показало, что у людей, принимающих лекарства для похудения, может быть повышен риск развития панкреатита и гастропареза. Последний иногда называют параличом желудка.

Кроме того, люди, которые применяли подобные препараты, сообщали об аспирации — состоянии, когда пища или жидкость попадает в дыхательные пути.

Однако такие риски оправданы только в тех случаях, когда человек с диабетом испытывает больше проблем, связанных с неконтролируемым уровнем сахара в крови. В частности, речь идет о проблемах с кровообращением, аномалии почек и глаз.

Нежелательный внешний вид

Harvard University Press пишет, что существуют и неприятные последствия не только для здоровья, которые не видны извне, но и для лица. В частности, употребление препаратов для похудения может вызвать:

пустой вид лица;

изменение размера губ, щек и подбородка;

появление морщин на лице;

запавшие глаза;

обвисшие скулы.

Кроме того, исключение из рациона некоторых продуктов может препятствовать похудению. Читай, почему важно употреблять белок и чем он важен, даже при желании похудеть.

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