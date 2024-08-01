Схуднення на шкоду здоров’ю: чим можуть бути небезпечні ліки, що сприяють втраті кілограмів

Якої б популярності не набувала ідея безумовної любові до себе та свого тіла, усе одно час від часу з’являються історії про чудодійні схуднення, нові популярні дієти та інші методи втрати ваги. Так, в останні роки особливо популярними стали історії, коли світові зірки застосовували ліки для схуднення, аби досягти бажаного зовнішнього вигляду.

Останнім часом як відомі особистості, так і звичайні люди почали звертатися саме до медикаментів, що відомі як агоністи GLP-1. Їх створили для пацієнтів, які мають діабет чи певний ступінь ожиріння у дорослому віці.

Попри це, навіть без найменших показань, багато людей почали використовувати ці ліки саме для схуднення, адже вони імітують дію природного кишкового гормону GLP-1, який відповідає за насичення. Тобто людина, яка їх застосовує, може рідше відчувати голод. Однак не все так райдужно в цій історії, адже наслідки застосування таких ліків без призначення, можуть бути досить неочікуваними та небезпечними.

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Тому Вікна зібрали для тебе список найбільш популярних та шкідливих наслідків вживання препаратів на основі GLP-1 для хронічного контролю ваги, які стали популярними після схвалення Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США у 2021 році.

Кому призначають ліки на основі GLP-1

Медикаменти на основі GLP-1 зазвичай призначають лікарі дорослим пацієнтам, які мають ожиріння, або захворювання, що пов’язані зі змінами ваги. Зокрема йдеться про діабет другого типу, а також високий артеріальний тиск чи високий рівень холестерину.

Проте використання таких препаратів вважається потрібним лише в тих випадках, коли знизити вагу не вдалось більш традиційними методами: за допомогою дієти, занять спортом чи зміни способу життя.

Крім того, існують і протипоказання для певних категорій осіб. Як пише видання Healthline Media, не рекомендовано вживати ліки для схуднення вагітним, або ж тим, хто планує вагітність найближчим часом, а також жінкам, які годують грудьми.

Також не бажано користуватись подібними препаратами людям із синдромом множинної ендокринної неоплазії другого типу, раком щитоподібної залози або панкреатитом в анамнезі та тим, хто приймає ліки, що відпускаються за рецептом.

Тривалість ефективності

Директорка Вашингтонського центру досліджень та управління вагою Доменіка Рубіно поділилась з BBC, що її дратує та розчаровує зріст популярності думки, що препарати зниження ваги можуть вилікувати ожиріння.

Ожиріння — це не інфекція, коли ви приймаєте антибіотики, і все проходить. Воно нічим не відрізняється від гіпертонії, діабету чи багатьох інших хронічних захворювань, з якими ліки доводиться приймати постійно.

Науковиця не ставить під сумнів швидкий та помітний ефект препарату. Адже клінічне випробування одного з медикаментів показало, що учасники втрачали в середньому 15% своєї ваги протягом 68 тижнів. Водночас ті, хто приймав плацебо, втратили лише 2% ваги. Загалом під час використання препарату люди втрачали 20% від своєї початкової ваги.

Ще одне дослідження, про яке згадує BBC, залучило 800 осіб до дослідження. Усі учасники щотижнево використовували ін’єкції препарату та поєднували все це з дієтою, фізичними вправами та психологічними консультаціями. Тож зрештою їм вдалось втратити 11% ваги за чотири місяці.

Проте такі разючі результати втрачались, коли учасників досліду перевели на плацебо. Після того, як люди рік не приймали відповідний препарат, вони набирали знову 7% втраченої ваги.

Дослідження STEP 1 у 2021 році теж показало, що учасники без застосування відповідних медикаментів за рік набирали знову дві третини від втраченого. Крім того, клінічний професор медицини Ольстерського університету Алекс Мірас говорить, що відновлення ваги відбувається швидше, ніж схуднення.

Буде невелика частка людей, максимум 10%, які зможуть зберегти свою втрату ваги.

Ад’юнкт-професор метаболічної медицини в Університеті Суррея Мартін Вайт припускає, річ у тім, що після припинення застосування ліків, в організмі людини залишається дефіцит гормону GLP-1. Тож відповідно відчуття насичення стає значно меншим, як і рівень метаболізму.

Алекс Мірас каже, у довгостроковій перспективі вживання препарату може мати негативні наслідки для здоров’я. Наприклад, після припинення прийому ліків, з’являється накопичення жиру в області талії, від чого можуть з’являтись хвороби серця чи резистентність організму до інсуліну, а також жирова дистрофія печінки.

Проте, Доменіка Рубіно зазначає, що з правильним підходом до використання ліків, людина може, наприклад, після медикаментозного зниження ваги стати більш активною, зайнятись спортом, покращити сон та метаболізм. Але призначення подібних ліків можливо лише лікарем.

Ризики для кишково-шлункового тракту

Разом з високою ефективністю ліки для схуднення також мають і чималу низку побічних ефектів, зокрема саме для кишково-шлункового тракту. Про це йдеться у дослідженні Шлунково-кишкові побічні ефекти агоністів глюкагоноподібного рецептора пептиду-1 у пацієнтів із діабетом 2 типу.

Найбільш поширеними вважаються нудота, діарея, блювання, запор, печія та сильний біль у животі. Також прийом подібних препаратів може призвести до запалення підшлункової залози та обструкції травної системи. Причину вбачають здебільшого в тому, що шлунок та кишківник працюють не у звичному для себе режимі. Таким чином вони звикають до бездіяльності.

Дослідження 2023 року, опубліковане в медичному журналі JAMA, показало, що люди, які приймають ліки для схуднення, можуть мати підвищений ризик розвитку панкреатиту і гастропарезу.

Крім того, люди, які застосовували подібні препарати, повідомляли про аспірацію — стан, коли їжа або рідина потрапляє в дихальні шляхи.

Проте такі ризики виправдані лише в тих випадках, коли людина з діабетом має більше проблем, що пов’язані з неконтрольованим рівнем цукру в крові. Зокрема йдеться про проблеми з кровообігом, аномалії нирок і очей.

Небажаний зовнішній вигляд

Harvard University Press пише, що існують і неприємні наслідки не лише для здоров’я, які не помітні ззовні, але й для обличчя. Зокрема вживання препаратів для схуднення можуть спричинити :

порожній вигляд обличчя;

зміну розміру губ, щік і підборіддя;

появу зморшок на обличчі;

запалі очі;

обвислі щелепи.

Крім того, виключення з раціону деяких продуктів, може перешкоджати схудненню. Читай, чому важливо вживати білок та для чому він важливий, навіть при схудненні.

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