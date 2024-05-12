Летний педикюр 2024 — какие ногти будут популярны в этом сезоне

Скоро мы снимем кроссовки и другую теплую обувь и наденем любимые босоножки и шлепки. А чтобы дополнить образ красивыми ногтями, Vogue рассказали про летний педикюр 2024 года, который будет на пике популярности.

Летний педикюр 2024 — пять самых главных трендов сезона

Список модных вариантов открывает классика — красный педикюр. Этим летом можно выбирать подтон в положительной и яркой гамме: оттенки кумквата, сицилийского апельсина, мандарина и другие.

Черный маникюр — не самый очевидный выбор для теплого сезона, но он точно выглядит эффектно в любую погоду, особенно в сочетании с обувью в тон.

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А рекомендуемый в издании микротренд сезона — выбирать финишное покрытие в соответствии с материалом босоножек. Лакированная обувь — с глянцевым топом, матовая — с матовой.

Педикюр цвета бургунди. Изысканный оттенок подойдет ко всем оттенкам кожи. В меру драматичный, но одновременно непринужденный, это прекрасная альтернатива классическим красным лакам.

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Облачный микрофренч. Он напоминает привычный педикюр френч, но имеет некоторые отличия. Он максимально имитирует естественные и здоровые ногти, а также аккуратный отросший край, который должен быть очень тонким, всего 1-2 мм.

Прозрачный педикюр — тренд, остающийся на пике уже несколько сезонов подряд. Техника проста — оставить ноготь как есть или покрыть его прозрачным лаком. А чтобы пластина выглядела более ухоженно, можно использовать японскую технику полировки и восстановления.

В образ можно добавить хайлайтер на стопы и ноги. Это подчеркнет красоту натуральных и красивых ногтей.

Естественность возвращается в тренды. Все больше модных новшеств в области красоты содержат элементы естественности. Поэтому читай о новом тренде в маникюре под названием мои ногти, но лучше.

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