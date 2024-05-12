Літній педикюр 2024 — які нігті будуть популярними цього сезону

Скоро ми знімемо кросівки та інше тепле взуття і вдягнемо улюблені босоніжки та шльопанці. А щоб доповнити образ красивими нігтями, Vogue розповіли про літній педикюр 2024 року, який буде на піку популярності.

Літній педикюр 2024 — п’ять найголовніших трендів сезону

Список модних варіантів відкриває класика — червоний педикюр. Цього літа можна обирати підтон в позитивній та яскравій гамі: відтінки кумквата, сицилійського апельсина, мандарина та інші.

Чорний манікюр — не найочевидніший вибір для теплого сезону, але він точно має ефектний вигляд за будь-якої погоди, особливо в поєднанні зі взуттям в тон.

Зараз також дивляться

А мікротренд сезону, який радять у виданні, — обирати фінішне покриття відповідно до матеріалу босоніжок. Лаковане взуття — із глянцевим топом, матове — з матовим.

Педикюр кольору бургунді. Вишуканий відтінок пасуватиме до всіх відтінків шкіри. В міру драматичний, але одночасно невимушений, — це прекрасна альтернатива класичним червоним лакам.

Читати на тему Манікюр 2024: які дизайни будуть популярними у цьому році Розповідаємо про головні тренди та ідеї манікюру на 2024 рік у нашому матеріалі.

Хмарний мікрофренч. Він нагадує звичний педикюр френч, але має деякі відмінності. Він максимально імітує природні і здорові нігті, а також акуратний край, що відріс, який повинен бути дуже тонким, всього 1-2 мм.

Прозорий педикюр — тренд, який залишається на піку вже кілька сезонів поспіль. Техніка проста — залишити нігті, якими вони є або покрити ніготь прозорим лаком. А щоб пластина мала більш доглянутий вигляд, можна використати японську техніку полірування та відновлення.

До образу можна додати хайлайтер на стопи та ноги. Це підкреслить красу натуральних і красивих нігтів.

Натуральність повертається у тренди. Все більше модних нововведень у сфері краси містять елементи природності. Тому читай про новий тренд в манікюрі під назвою мої нігті, але кращі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.