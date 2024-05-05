Здоров'я та краса

Натуральність понад усе! Мої нігті, тільки кращі — що це за тренд у сфері манікюру

Діана Просяник, редакторка сайту 05 Травня 2024, 13:00
мої нігті тільки кращі
Фото: Instagram

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