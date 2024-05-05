Натуральність понад усе! Мої нігті, тільки кращі — що це за тренд у сфері манікюру

У світі постійно змінюються модні тренди у різних сферах. Зокрема, й у манікюрі. Видання Vogue розповіли про новий тренд у сфері манікюру під назвою мої нігті, тільки кращі. По суті це манікюр та покриття лаком нігтів так, щоб здавалося, ніби вони натуральні, але водночас мають доглянутий вигляд.

Детальніше про тренд на манікюр мої нігті, тільки кращі розповідаємо далі у матеріалі.

Мої нігті, тільки кращі: що це за тренд

Цей манікюр майстри роблять так, що здалеку здається, ніби у тебе на нігтях немає жодного покриття. Однак це не зовсім так.

Зараз також дивляться

Як розповідають у Vogue, така імітація натурального та природного кольору потребує чимало зусиль та навичок, навіть у порівнянні зі складними дизайнами.

Цей тренд можна описати як вдосконалення досконалого. І є хороша новина — майстрині з України чудово приймають ці виклики та роблять такий манікюр максимально ідеально.

Читати на тему Манікюр 2024: які дизайни будуть популярними у цьому році Розповідаємо про головні тренди та ідеї манікюру на 2024 рік у нашому матеріалі.

Якщо ти також хочеш спробувати й на собі тренд мої нігті, тільки кращі, то ми підібрали для тебе добірку варіантів такого манікюру.

Раніше ми розповідали, що таке японський манікюр, як його можна зробити та що для цього потрібно.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.