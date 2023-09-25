Дискуссии, ярмарки и известные гости! Во Львове состоится 30-й книжный форум — когда и как попасть

Если тебе не хватает ярких и интересных событий в жизни, осень способна это исправить! Литературный фестиваль Lviv BookForum возвращается. Читай в нашем материале, когда и где состоится Lviv BookForum, а также какая насыщенная программа ждет посетителей.

Литературный фестиваль Lviv BookForum: когда и где состоится

На протяжении 4-8 октября во Львове состоится юбилейный 30-й литературный фестиваль и книжная ярмарка. Цель мероприятия — объединить мир в разговоре об украинском слове, книге и будущем. Посетить книжный форум могут все желающие, ведь событие будет проходить онлайн и офлайн.

Трансляцию можно просмотреть на сайте форума. Мероприятие будет транслироваться на английском и испанском языках на Hay Festival.

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На Lviv BookForum пройдут такие интересные события: дискуссионные панели, детская программа, традиционная ночь поэзии и музыки, программа издателей, память и творчество погибших во время войны украинских писателей.

Нынешняя фокусная тема — перепись будущего. Писатели и интеллектуалы будут обсуждать Украину и украинцев как сильных участников процессов мира.

На форум посетят известные украинские и зарубежные писатели и деятели, среди них Александра Матвийчук, Александр Михед, Павел Вышебаба, Андрей Любка, Георги Господинов, Славенка Дракулич и другие.

Вход на все события фестиваля и книжную ярмарку свободный! Мероприятие пройдет рядом с Центром архитектуры, дизайна и урбанистики Пороховая башня.

Во время книжного форума пройдут следующие дискуссии с украинскими и зарубежными деятелями:

Борьба за или со словами? Сложности разговоров о войне.

Война как крушение цивилизации: будет ли счастье после войны?

Разрабатывая план Маршалла для Украины: почему победа Украины пойдет на пользу всем.

Современные мифологии: нужны ли еще герои в 21 веке?

Но это еще не все, ведь можно посетить и литературные разговоры романистов, партнерские дискуссии и многие другие важные и культурные события.

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