Дискусії, ярмарка та відомі гості! У Львові відбудеться 30-й книжковий форум — коли та як потрапити

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 25 Вересня 2023, 19:30
Літературний фестиваль Lviv BookForum: коли та де відбудеться
Фото: Pexels

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