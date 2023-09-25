Дискусії, ярмарка та відомі гості! У Львові відбудеться 30-й книжковий форум — коли та як потрапити

Якщо тобі не вистачає яскравих та цікавих подій у житті — осінь здатна це виправити! Адже літературний фестиваль Lviv BookForum повертається. Читай у нашому матеріалі, коли та де відбудеться Lviv BookForum, а також, яка насичена програма чекає на відвідувачів.

Літературний фестиваль Lviv BookForum: коли та де відбудеться

Протягом 4-8 жовтня у Львові відбудеться ювілейний 30-й літературний фестиваль та книжковий ярмарок. Мета заходу — об’єднати світ у розмові про українське слово, книгу і майбутнє. Відвідати книжковий форум можуть усі охочі, адже подія відбуватиметься онлайн та офлайн.

Трансляцію можна буде переглянути на сайті форуму. Захід транслюватимуть англійською та іспанською мовами на Hay Festival.

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На Lviv BookForum пройдуть такі цікаві події: дискусійні панелі, дитяча програма, традиційна Ніч поезії і музики, програма видавців, вшанування пам’яті і творчості загиблих від війни українських письменників.

Цьогорічна фокусна тема — перепис майбутнього. Письменники та інтелектуали обговорюватимуть Україну та українців як сильних учасників процесів світу.

На форум завітають відомі українські та закордонні письменники та діячі, серед них Олександра Матвійчук, Олександр Михед, Павло Вишебаба, Андрій Любка, Георгі Господинов, Славенка Дракуліч та інші.

Вхід на усі події фестивалю та книжковий ярмарок вільний! Захід відбудеться поруч з Центром архітектури, дизайну та урбаністики Порохова вежа.

Під час книжкового форуму відбудуться такі дискусії з українськими та закордонними діячами:

Боротьба за чи зі словами? Складнощі розмов про війну.

Війна як крах цивілізації: чи буде щастя після війни?

Розробляючи план Маршалла для України: чому перемога України піде на користь усім.

Сучасні міфології: чи потрібні ще герої у 21 столітті?

Але це ще не все, адже відвідати можна і літературні розмови романістів, партнерські дискусії та багато інших важливих і культурних подій.

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