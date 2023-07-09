Лучше, чем молодильное яблоко: секреты красоты Даши Квитковой

Знімання проекту Хто зверху на Новому каналі уже розпочалися. Доки глядачі чекають на осінню прем’єру, за лаштунками відомого шоу блогерка Даша Квіткова розповіла про свої секрети краси.

Яким ранковим та вечірнім ритуалам не зраджує інфлюенсерка, і як вони допомагають їй ефектно виглядати, читай далі.

Контрастний душ та лід

Щоранку Даша Квіткова вмивається холодною водою і прикладає до обличчя лід. Або ж йде в душ під холодну воду. Блогерка ділиться, що це трохи допомагає від набряків.

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— Особливо, коли ти невиспана. А зараз, на жаль, дуже часто в українців буває такий стан, — каже Даша.

Контрастний душ заряджає та відновлює, тому це моє ранкове правило номер один. Знаю, як це некомфортно звучить, а зробити ще важче, але такий ритуал справді допомагає розігнати лімфу і зменшити набряки на обличчі.

Спорт та відпочинок

Далі в мене обов’язково спорт. Це не просто хороша звичка для тіла, а й чудовий спосіб звільнитися від непотрібних думок чи злості.

Я люблю силові вправи. Інколи можу прийти до тренера і сказати: “Хочу, щоб сьогодні було боляче”. А потім працюю на 200% зі ста можливих. Лише так бачу результат.

Після таких ранкових ритуалів у Даші за планом смачний сніданок та безліч щоденних справ. А потім, ввечері, неодмінно гарний відпочинок та відновлення.

— Коли вкладаю сина спати, починається час для себе. Я спокійно вмиваюся, приймаю душ, можу навіть попрацювати. Наодинці! Але обов’язково врешті сідаю на диван, вмикаю серіал, іноді навіть супердивний, якийсь підлітковий, і дивлюся. Головне, щоб голова відключилася.

Або ж ще до мене можуть прийти друзі, і ми просто сидимо “лялякаємо”.

Є, до речі, головне правило: я ніколи не п’ю на ніч чай. Від нього на ранок з’являються набряки.

Та передовсім важливою є краса, яка йде з середини — любов до себе. Саме вона є рушієм турботи про себе, здорових стосунків з власним тілом й інколи навіть шляхом до здорової ваги.

Даша Квіткова знає про любов та нелюбов до себе не з розмов. Блогерка розповіла про підлітковий булінг та знайдену любов до себе.

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