Лунный календарь стрижек на июнь 2025: что и когда лучше изменить в прическе

Летом душа стремится к экспериментам, поэтому самое время изменить прическу или цвет волос. Лунный календарь стрижек за июнь 2025 года сориентирует тебя, когда лучше посетить парикмахера, а когда ограничиться домашним уходом за волосами.

Как фазы Луны влияют на рост и качество волос

Точных доказательств влияния фаз Луны на рост волос пока не существует. Однако многие верят в народные приметы и другие поверья, например, в быстрый рост волос на растущую Луну.

Наука утверждает, что рост волос и его состояние зависит от здоровья волосяной луковицы. Но лунный календарь для стрижки — это в первую очередь о том, чтобы придать себе немного решимости. Ибо смена имиджа дело не из легких.

Фазы Луны в июне 2025

1-10 июня — растущая Луна.

11 июня — полная Луна.

12-24 июня — спадающая Луна.

25-26 июня — новолуние.

27-30 июня — растущая Луна.

Лунный календарь стрижек на июнь 2025: благоприятные дни

Благоприятные дни для стрижки — 3, 4, 5, 6, 12, 13, 18, 30 июня. В эти дни стрижка поможет твоим волосам стать сильнее и здоровее, а кончики не будут сильно сечься.

Неудачные дни для стрижки волос в июне

Не рекомендуется стричь волосы 11, 15, 25, 26 июня. В эти дни хороший результат сомнительный, поэтому уделили внимание другим процедурам для шевелюры.

Лучшие дни для окрашивания волос в июне 2025 года

Настраивайся на окрашивание волос 2, 13, 14, 20, 23, 29 июня. А еще не забывай, что волосам нужно восстановление и увлажнение. Эти процедуры будут ждать тебя 2, 3, 6, 8, 9, 17, 21, 30 июня.

Неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания волос в июне 2025

Лучше не крась волосы 19 и 25 июня. Результат может не понравиться или краска неравномерно ляжет по длине.

Советы по уходу за волосами

Помни, что лунный календарь стрижек и покраски является только рекомендацией. В то же время, любые процедуры должны выполняться должным образом и с использованием качественных средств.

Не забывай поддерживать здоровье волос и использовать маски, масла и питательные средства, а также делать пилинг кожи и пользоваться хорошими шампунями.

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