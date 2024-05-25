Время для важных решений! Лунный календарь удачных дней на июнь 2024 года

Лунный календарь — явление не новое. Его используют с давних времен, чтобы узнать, будут ли определенные дни благоприятными и можно ли планировать что-то важное. В нашем материале ты узнаешь про лунный календарь удачных дней на июнь 2024.

Фазы Луны в июне 2024

Убывающая Луна: 1-5, 23-30 июня.

Новолуние: 6 июня.

Растущая Луна: 8-21 июня.

Полнолуние: 22 июня.

Лунный календарь удачных дней на июнь 2024

Благоприятные дни: 1-3, 5-6, 10-11, 14-15, 19-20, 24, 27, 29 июня.

Неблагоприятные дни: 4, 8, 13, 17-18, 23, 26 июня.

Удачные дни в июне 2024

Удачные дни не ходят одни! Поэтому большинство объединены по два или три. Это очень хорошо, если ты планируешь отдых или важные дела, которые требуют времени. Мы подробнее расскажем о благоприятных днях в июне 2024.

Лунный календарь на 1-3 июня

Это время отлично подходит для решения финансовых проблем, сбережений и покупки чего-то действительно ценного и важного. Можно заниматься вопросами недвижимости. Уделяй достаточно времени отдыху.

Лунный календарь на 5-6 июня

Эти дни пройдут очень быстро! Так что не теряй времени и успей сделать все, что запланировал (-а). Можно сходить на шопинг или заняться делами, которые давно откладывались.

Лунный календарь на 10-11 июня

10 и 11 июня лучше провести в приятной и атмосферной компании. Общение подарит тебе новый опыт и положительные эмоции. Прислушайся к своей интуиции, она не будет обманывать!

Лунный календарь на 14-15 июня

Середина июня подходит для сборов в путешествие, перепланировки жилья или других дел, где требуется много внимания и концентрации. Заверши все старые дела.

Лунный календарь на 19-20 июня

Дни, когда принимаются правильные решения. Можно начинать новые проекты или этап в жизни. У тебя будет достаточно сил и внутреннего ресурса для новых вызовов. Быстро будут решаться бюрократические проблемы.

Лунный календарь на 24 июня

Этот день больше всего подойдет для путешествий или важных поездок. Не забудь привести в порядок всю свою технику, проверь вещи и подумай обо всем дважды!

Лунный календарь на 27 июня

Удачный день для спорта или творчества. Удели себе время на отдых. Можно путешествовать, посетить культурное событие или записаться на мастер-класс. Особенно на пользу пойдут водные процедуры.

Лунный календарь на 29 июня

Время для самых важных решений. Следует сконцентрироваться и разделить сферы своей жизни на приоритетные и нет. Дни подходят для творчества, совместного времени с любимыми людьми.

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