Лунный календарь удачных дней на май 2024 — когда лучшее время для осуществления планов

Лунный календарь удачных дней — это та вещь, к которой обращаешься, когда хочешь, чтобы все запланированные дела точно прошли идеально. Он также помогает понять, в какие дни лучше посвятить себя работе, спорту, отдыху, путешествиям и т.д.

Смотри лунный календарь удачных дней на май 2024, чтобы последний весенний месяц прошел прекрасно и незабываемо.

Фазы Луны в мае 2024 года

1-7 мая и 24-31 мая — убывающая Луна;

8 мая — новая Луна;

9-22 мая — растущая Луна;

23 мая — полнолуние.

Сейчас также смотрят

Лунный календарь удачных дней на май 2024 года

Последний месяц весны будет иметь много удачных дней, поэтому ты сможешь успеть сделать все, что имеешь в своих планах. Но важно учитывать не только хорошие, но и неблагоприятные дни, чтобы твоим делам ничего не помешало.

Благоприятные дни мая 2024: 2, 9, 14, 21, 22, 25, 28, 29, 30.

Неблагоприятные дни мая 2024: 8, 23.

Какие дни будут самыми благоприятными в мае 2024 года

2 мая

Этот день прекрасно подойдет для мыслительной и творческой деятельности. Это хорошее время для самосовершенствования и рефлексии над достигнутыми результатами.

9 мая

9 мая будет хорошим днем для разработки планов и запуска новых проектов. Также финансовые операции или деловые сделки с акциями будут успешными. В этот день у тебя могут быть новые контакты и знакомства.

14 мая

Благоприятное время для общения и отдыха. Твои инициативы и идеи получат поддержку от окружающих. Также полезными будут занятия спортом.

21 мая

Хороший день для принятия важных решений и реализации запланированных дел. В этот день задачи, требующие активности, будут выполняться с легкостью. В этот день можно также переезжать или менять работу.

22 мая

Хороший день для новых дел и планирования бизнес-проектов. Кроме того, это отличное время для начала занятий спортом, поэтому если ты давно хотел (-а) начать — самое время.

25 мая

Идеальный день для решения правовых вопросов и юридических проблем. Бюрократические дела будут решаться легко, а в личных отношениях возможно наступит время сближения и романтики.

28 мая

Этот день благоприятен для интеллектуальной и творческой работы. Также будут успешными дела в сфере недвижимости, а также в общественной и политической деятельности.

29 мая

День благоприятен для реализации творческих проектов и спорта. Коллективные занятия и путешествия принесут пользу. Не помешают и водные процедуры и спортивные тренировки.

30 мая

Это хорошее время для размышлений и отдыха. Также можешь в этот день заняться планированием будущего. Общение с друзьями и партнерами принесет много положительных эмоций.

Ранее мы рассказывали тебе о благоприятных днях для посева в мае 2024.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.