Місячний календар вдалих днів на травень 2024 — коли найкращий час для здійснення планів

Місячний календар вдалих днів — це та річ, до якої звертаєшся, коли хочеш, щоб усі заплановані справи точно пройшли ідеально. Він також допомагає зрозуміти, у які дні краще присвятити себе роботі, спорту, відпочинку, подорожам тощо.

Дивись місячний календар вдалих днів на травень 2024, щоб останній весняний місяць пройшов чудово та незабутньо.

Фази Місяця у травні 2024

1-7 травня та 24-31 травня — Місяць, що спадає;

8 травня — новий Місяць;

9-22 травня — зростаючий Місяць;

23 травня – повня.

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Місячний календар вдалих днів на травень 2024

Останній місяць весни матиме багато вдалих днів, тож ти зможеш встигнути зробити усе, що маєш у своїх планах. Та важливо враховувати не лише хороші, а й несприятливі дні, аби твоїм панам нічого не завадило.

Сприятливі дні травня 2024: 2, 9, 14, 21, 22, 25, 28, 29, 30.

Несприятливі дні травня 2024: 8, 23.

Які дні будуть найсприятливішими у травні 2024

2 травня

Цей день чудово підійде для мисленнєвої та творчої діяльності. Це гарний час для самовдосконалення та рефлексії над досягнутими результатами.

9 травня

9 травня буде хорошим днем для розробки планів та запуску нових проектів. Також фінансові операції або ділові угоди з акціями будуть успішними. У цей день у тебе можуть бути нові контакти та знайомства.

14 травня

Сприятливий час для спілкування та відпочинку. Твої ініціативи та ідеї отримають підтримку від оточуючих. Також корисними будуть заняття спортом.

21 травня

Хороший день для прийняття важливих рішень і реалізації запланованих справ. У цей день завдання, що вимагають активності, будуть виконуватися з легкістю. Цього дня можна також переїжджати чи змінювати роботу.

22 травня

Гарний день для нових справ та планування бізнес-проектів. Крім того, це чудовий час для початку занять спортом, тож якщо ти давно хотів (-ла) почати — саме час.

25 травня

Ідеальний день для розв’язання правових питань та юридичних проблем. Бюрократичні справи будуть вирішуватися легко, а у особистих стосунках можливе настане час зближення та романтики.

28 травня

Цей день сприятливий для інтелектуальної та творчої роботи. Також будуть успішними справи у сфері нерухомості, а також у громадській та політичній діяльності.

29 травня

День сприятливий для реалізації творчих проектів та спорту. Колективні заняття та подорожі принесуть користь. Не завадять й водні процедури та спортивні тренування.

30 травня

Це гарний час для роздумів та відпочинку. Також можеш у цей день зайнятися плануванням майбутнього. Спілкування з друзями та партнерами принесе багато позитивних емоцій.

Раніше ми розповідали тобі про сприятливі дні для посіву у травні 2024.

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