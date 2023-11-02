Спланируй важные дела уже сейчас! Лунный календарь удачных дней на ноябрь 2023 года

Ноябрь — это особое время в году, когда осенние листочки покрывают землю золотым ковром, а дни становятся короче, приближая нас к зиме с ее новогодними праздниками.

Но, кроме изменения природных условий, ноябрь также может принести изменения в личной жизни и работе. Для того чтобы помочь тебе лучше планировать свои дела и встречи, мы подготовили лунный календарь удачных дней на ноябрь 2023. Он базируется на фазах Луны в ноябре 2023, и рассказывает, на какие дни стоит обратить внимание, а в какие лучше перенести важные дела.

Фазы Луны в ноябре 2023 года

Убывающая Луна: 1-12 ноября, 29-30 ноября.

1-12 ноября, 29-30 ноября. Новолуние: 13 ноября.

13 ноября. Растущая луна: 14-27 ноября.

14-27 ноября. Полнолуние: 28 ноября.

Лунный календарь удачных дней на ноябрь 2023 года

Удачные дни: 1-3, 8, 18, 22 ноября.

Сейчас также смотрят

Неудачные дни: 5, 13, 20, 27 ноября.

1 ноября

Этот день прекрасно подходит для путешествий, физических нагрузок и искусства. Но в то же время лучше отказаться от потребления алкогольных напитков.

2 ноября

Отличный день для посещения парикмахера, ведь считается, что стрижка в этот день способствует продлению жизни. Также если ты давно планировал(-а) убрать в доме — самое время это сделать.

3 ноября

Если ты планируешь большие проекты или грандиозные планы на начало ноября — лучше всего это делать именно третьего числа. Это один из лучших дней для активных действий, выбора профессии, построения карьеры и смены работы. Что касается рутинных задач — лучше не тратить энергию в этот день на мелкие дела и перенести их на другой день.

8 ноября

В энергетическом плане 8 ноября является очень сильным днем. Поэтому это отличный день для выполнения поставленных целей и планов во всех сферах жизни. Также важно позаниматься спортом. И если ты давно откладывал(-ла) дела на потом — самое время их выполнить.

18 ноября

Этот день будет хорошим для выполнения творческих планов. Также отметим, что этот день хорошо способствует для деловых дел, а именно для внутренних изменений и перестановок.

22 ноября

Это день очищения, который лучше провести в размышлениях и наедине с собой и заняться спортом. Кроме того, хорошей идеей будет заняться домашними делами.

Ранее мы рассказывали, как планировать жизнь в условиях войны.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.