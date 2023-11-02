Сплануй важливі справи вже зараз! Місячний календар вдалих днів на листопад 2023 року

Листопад — це особливий час у році, коли осінні листочки покривають землю золотим килимом, а дні стають коротшими, наближаючи нас до зими з її новорічними святами.

Але, окрім зміни природних умов, листопад також може принести зміни в особистому житті та роботі. Для того щоб допомогти тобі краще планувати свої справи та зустрічі, ми підготували місячний календар вдалих днів на листопад 2023. Він базується на фазах Місяця у листопаді 2023 та розповідає, на які дні варто звернути увагу, а в які краще перенести важливі справи.

Фази Місяця у листопаді 2023

Місяць, що спадає: 1-12 листопада, 29-30 листопада.

1-12 листопада, 29-30 листопада. Новий місяць: 13 листопада.

13 листопада. Місяць, що зростає: 14-27 листопада.

14-27 листопада. Повний Місяць: 28 листопада.

Місячний календар вдалих днів на листопад 2023

Вдалі дні: 1-3, 8, 18, 22 листопада.

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Невдалі дні: 5, 13, 20, 27 листопада.

1 листопада

Цей день чудово підходить для подорожей, фізичних навантажень та мистецтва. Але водночас краще відмовитися від споживання алкогольних напоїв.

2 листопада

Чудовий день для відвідин перукаря, адже вважається, що стрижка у цей день сприяє подовженню життя. Також якщо ти давно планував(-ла) прибрати в помешканні — саме час це зробити.

3 листопада

Якщо ти плануєш великі проекти чи грандіозні плани на початок листопада — найкраще це робити саме третього числа. Це один із найліпших днів для активних дій, вибору професії, побудови кар’єри та зміни роботи. Щодо рутинних задач — краще не витрачати енергію цього дня на дрібні справи та перенести їх на інший день.

8 листопада

В енергетичному плані 8 листопада є дуже сильним днем. Тож це чудовий день для виконання поставлених цілей та планів у всіх сферах життя. Також важливо позайматися спортом. І якщо ти давно відкладав(-ла) справи на потім — саме час їх виконати.

18 листопада

Цей день буде хорошим для виконання творчих планів. Також зазначимо, що цей день гарно сприяє для бізнесових справ, а саме для внутрішніх змін та перестановок.

22 листопада

Це день очищення, який краще провести у роздумах та на самоті з собою та зайнятися спортом. Окрім того, хорошою ідеєю буде зайнятися хатніми справами.

Раніше ми розповідали, як планувати життя в умовах війни.

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