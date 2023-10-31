Місяць буде відносно легким? Календар магнітних бур на листопад 2023

Майже щомісяця науковці фіксують магнітні бурі. Ми звикли казати, що вони впливають на наше самопочуття, тому відчуваємо головний біль чи втому.

Але не всі до кінця розуміють, що таке магнітні бурі, та як вони виникають. Ми розповімо, коли будуть магнітні бурі у листопаді 2023 та що це за явище.

Що таке магнітні бурі

Як розповіли доктор фізико-математичних наук, керівник геомагнітних обсерваторій України Юрій Сумарук та доктор геологічних наук, завідувач відділу геомагнетизму Інституту геофізики ім. Субботіна НАН України Михайло Орлюк для УП.Життя, магнітна буря — природне періодичне явище, яке виникає в результаті збурення магнітного поля Землі.

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Вони пояснюють, що вплив на магнітосферу нашої планети має Сонце. Поверхню зірки вкриває гаряча плазма. Коли вона починає взаємодіяти з чужорідними тілами чи протилежною магнітною полярністю, відбувається термоядерна реакція, тобто спалах.

Після такої реакції на поверхні Сонця утворюється безбарвна хмара сонячної плазми — корональна маса. Вона може пересуватися в міжпланетному просторі. Трапляється таке, що вона наштовхується на магнітосферу Землі. Саме тоді Земля починає вібрувати, й утворюється магнітна бура.

Календар магнітних бур у листопаді 2023

У листопаді 2023 року спостерігатимуться слабкі магнітні бурі, за даними Space weather prediction center:

18-20 листопада – слабка геомагнітна буря;

24-26 листопада — слабка геомагнітна буря;

29-30 листопада — слабка геомагнітна буря.

Як класифікують магнітні бурі

У середньому магнітна буря триває від двох до п’яти днів. Магнітосфера вимірюється в Теслах (Тл). Тому значення магнітного поля бурі бувають:

слабкі (50-100 нТл);

помірковані (100-150 нТл);

сильні (150-200 нТл);

дуже сильні (200-300 нТл).

Але ці значення підходять для середніх широт планети, адже залежно від широти, сила магнітної бурі може відрізнятися. Тому існує загальноприйнятий індекс магнітної активності — k, за яким всі магнітні бурі оцінюють по 9-бальній системі:

1-5 балів — 60-70 нТл;

6 балів — 70-100 нТл;

7 балів — 100-150 нТл;

8 балів — 150-250 нТл;

9 балів — 250-300 нТл.

— Якщо у Львові сильна буря, наприклад 200 нТл, то на екваторі буде 60-70 нТл, а на полюсі — 700-800 нТл. Індекс k характеризує магнітне поле на всіх широтах одним значенням, — пояснює Юрій Сумарук.

Ми дійсно можемо відчувати вплив магнітних бур, і може почати боліти голова. Але вдома може не бути знеболювального. Раніше ми розповідали, як позбутися головного болю без ліків.

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