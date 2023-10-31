Месяц будет относительно легким? Календарь магнитных бурь на ноябрь 2023

Почти каждый месяц ученые фиксируют магнитные бури. Мы привыкли говорить, что они влияют на наше самочувствие, поэтому у нас появляется головная боль или усталость.

Но не все до конца понимают, что такое магнитные бури, и как они возникают. Мы расскажем, когда будут магнитные бури в ноябре 2023 и что это за явление.

Что такое магнитные бури

Как рассказали доктор физико-математических наук, руководитель геомагнитных обсерваторий Украины Юрий Сумарук и доктор геологических наук, заведующий отделом геомагнетизма Института геофизики для УП.Життя, магнитная буря — естественное периодическое явление, возникающее в результате движения магнитного поля Земли.

Сейчас также смотрят

Они объясняют, что влияние на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце. Поверхность звезды покрывает горячая плазма. Когда она начинает взаимодействовать с инородными телами или противоположной магнитной полярностью, происходит термоядерная реакция, то есть, вспышка.

После такой реакции на Солнце образуется бесцветное облако солнечной плазмы — корональная масса. Она может передвигаться в межпланетном пространстве. Случается так, что она наталкивается на магнитосферу Земли. В это время Земля начинает вибрировать, и образуется магнитная буря.

Календарь магнитных бурь в ноябре 2023

В ноябре 2023 года будут наблюдаться слабые магнитные бури, по данным Space weather prediction center:

18-20 ноября — слабая геомагнитная буря;

24-26 ноября — слабая геомагнитная буря;

29-30 ноября — слабая геомагнитная буря.

Как классифицируют магнитные бури

В среднем магнитная буря длится от 2 до 5 дней. Магнитосфера измеряется в Теслах (Тл). Поэтому значения магнитного поля бури бывают:

слабые (50-100 нТл);

умеренные (100-150 нТл);

сильные (150–200 нТл);

очень сильные (200–300 нТл).

Но эти значения подходят для средних широт планеты, ведь в зависимости от широты сила магнитной бури может отличаться. Поэтому существует общепринятый индекс магнитной активности — k, согласно которому все магнитные бури оценивают по 9-бальной системе:

1-5 баллов — 60-70 нТл;

6 баллов — 70-100 нТл;

7 баллов — 100-150 нТл;

8 баллов — 150-250 нТл;

9 баллов — 250-300 нТл.

— Если во Львове сильная буря, например 200 нТл, на экваторе будет 60-70 нТл, а на полюсе — 700-800 нТл. Индекс k характеризует магнитное поле на всех широтах одним значением, — объясняет Юрий Сумарук.

Мы действительно можем ощущать влияние магнитных бурь, и может начать болеть голова. Но дома может не быть обезболивающего. Ранее мы рассказывали, как избавиться от головной боли без лекарств.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.