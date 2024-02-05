Для своевременной высадки и ухода! Лунный посевной календарь садовода-огородника на март 2024

Если весной ты тратишь много свободного времени на высадку и уход за рассадой, его можно удачно оптимизировать. Ухаживать за растениями можно с помощью лунного календаря. Держи лунный посевной календарь садовода-огородника на март 2024.
В марте для садоводов и огородников начинается самое интересное — нужно успеть высадить все, обо всем позаботиться, и ничего не забыть! Чтобы упростить эту задачу, мы расскажем, в какие дни следует уделять время рассаде и растениям, а какие — не стоят усилий!
В период до 19 марта будет лучшее время для высадки томатов, перцев, баклажанов, огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов, а также капусты.
А в начале и конце месяца обрати внимание на посадку фасоли, бобов, гороха, зелени, свеклы, моркови и редиса.
1 марта будет благоприятным днем для высадки редиса, редьки, дайкона, лука на зелень и сеянки, однолетних цветов, многолетних и клубневых цветов. Можно пересаживать и пикировать растения.
В эти дни следует заниматься цветами, луком, чесноком и хреном. Можно сажать все виды капусты, картофель и топинамбур, а также уделить внимание фасоли и бобам. Можно полоть и прореживать, вносить удобрения. День благоприятен для высадки декоративных кустов.
12 и 13 марта следует сажать помидоры, огурцы, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы, редьку и зелень на салаты. Можно обрезать ветки в саду, подкармливать растения удобрениями.
15-16 марта подойдут для высадки лука, чеснока и хрена, спаржи, картофеля, клубники и земляники, фасоли и гороха, моркови и свеклы. Можно заниматься цветами, обрабатывать растения от вредителей, сажать декоративные деревья, плодово-ягодные кусты.
Эти четыре дня лучше всего подходят для работы с рассадой помидоров и огурцов, перца, капусты, баклажанов, кабачков, моркови, репы и сельдерея. Можно поливать и опрыскивать растения, обрезать ветки, проводить обработку от вредителей. Сажать ягодные и плодовые деревья и кустарники.
23-25 марта в садовом календаре можно уделить уходу за луком, чесноком и хреном. Также день благоприятен для высадки или ухода за картофелем и топинамбуром, редиской, дайконом, морковью и сельдереем. Можно заниматься цветами, комнатными растениями, пересадкой и заготовкой семян.
27-29 марта благоприятные дни для ухода за луком, чесноком, редиской, дайконом. Уделять внимание следует и всем видам капусты, картофеля, моркови, свеклы. 27 марта — последний день в месяце, когда можно уделять внимание цветам и комнатным растениям. 28-29 марта можно подкармливать рассаду, обрабатывать растения от вредителей.
Раньше мы рассказывали, как подготовить теплицу к весенней посадке.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.